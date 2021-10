Double zéro des Lakers et Wizards, jumelés en pré-saison

Les deux équipes les plus touchées par la baguette l’été dernier souffrent, au fur et à mesure de leur démarrage, de l’absence d’un bloc plus expérimenté jouant l’un contre l’autre. C’est la seule façon de comprendre que les deux équipes qui ont joué dans le transfert le plus important du marché, celui de Russell Westbrook, n’ont pas encore trouvé le moyen de gagner dans ces matchs avant la saison régulière officielle.

Entre les Lakers -cinq- et les Wizards -trois- ils ont huit défaites ces jours-ci. Les deux sont tombés, mardi, chez eux et avec des réserves dans les équipes rivales.

Pour les Lakers ce n’est pas symptomatique, c’est juste une petite lumière qui clignote demandant que certaines choses soient ajustées. Les stars sont toujours en contact les unes avec les autres pour former une constellation et les voilà déjà tous : Davis, James, Westbrook et Anthony ont rejoint Kent Bazemore pour débuter contre les Warriors. Du côté de Kerr se reposaient Curry, Green et Thompson, toujours blessé. Tout à l’envers. Eh bien, l’histoire a favorisé ce dernier. Match à égalité dans lequel Golden State a eu du mal à entrer et où le trio de blessés (Ariza-THT-Monk) que Los Angeles ont fait payer pour chercher une justification. Les Lakers se sont complètement effondrés au quatrième trimestre, ne contribuant que 15 points à leur cause pour les 26 du rival, et là, la différence totale a été faite avec laquelle la nomination s’est terminée. Les quatre partants susmentionnés du côté des Lakers ont joué au moins 25 minutes chacun, ne leur étaient pas réservés, et Davis était le meilleur d’entre eux, marquant 20 points. Les trois meilleurs partants des Warriors, Poole, Lee et Wiggins, ont surmonté un total épouvantable sur 3 points (3/21 entre les trois).

Pour les Wizards, beaucoup de choses à faire. Ils ont beaucoup de nouveaux joueurs, seulement avec Beal comme véritable référence à ce qu’ils avaient laissé l’année dernière, et ils sont en train de se retrouver. Il y a déjà trois défaites. Les Raptors, qui ne sont pas les mêmes que ceux qui ont remporté le titre en 2019 ou même à distance, sont dans le positif. Tendances de pré-saison auxquelles vous n’avez qu’à faire un cas relatif. Les Canadiens, c’est vrai, n’ont pas Lowry et sans Dragic qui aspire à être échangé, Siakam ne joue pas et ce match n’était pas Anunoby ou VanVleet, alors ils étaient heureux de gagner dans la capitale des États-Unis. Retour dans le dernier quart-temps après avoir eu les locaux tout le match plus ou moins contrôlés. Deux joueurs sortis du banc se sont démarqués : Malachi Flynn, qui avec 22 points était le meilleur buteur, et Sam Dekker, qui revient en NBA après son aventure européenne.

Résultats NBA

Sorciers 108-113 Raptors

Lakers 99-111 Guerriers