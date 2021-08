Doubles meurtres de Murdaugh: un survivant d’un accident de bateau en 2019 craignait de croiser la famille d’avocats

Stephen Smith avait 19 ans en 2015 lorsqu’il a été retrouvé mort sur une route rurale de Caroline du Sud dans ce qui était officiellement considéré comme un délit de fuite, malgré le rapport d’incident indiquant qu’il n’y avait “aucune preuve suggérant que la victime a été heurtée par un véhicule .”

Ensuite, les enquêteurs de l’État ont rouvert l’affaire plus tôt cette année après avoir trouvé de nouvelles informations alors qu’ils enquêtaient sur un double homicide qui avait fait une mère et son fils morts.

Maintenant, des documents judiciaires ont révélé que la mort de Smith semble avoir été brièvement mentionnée l’année dernière dans un procès sans rapport impliquant l’une des victimes du meurtre – un membre d’une famille légale bien connectée dans la région côtière de Lowcountry en Caroline du Sud.

La déposition de Connor Cook en 2020 a été dévoilée publiquement cette semaine dans le cadre d’une procédure judiciaire contre les enquêteurs de l’État et locaux impliqués dans l’accident de bateau de 2019 qui a tué Mallory Beach dans une rivière près de Parris Island.

Une vidéo de surveillance montre Paul Murdaugh (à droite) marchant vers le bateau de son père dans le centre-ville de Beaufort peu de temps avant qu’il n’écrase un bateau près de Parris Island. SC Département des ressources naturelles/Fourni (Département des ressources naturelles/Fourni)

Paul Murdaugh, 22 ans, attendait son procès pour conduite en état d’ébriété dans le cadre de l’accident lorsque lui et sa mère, Maggie Murdaugh, 52 ans, ont été retrouvés abattus sur la propriété familiale du comté de Colleton.

Les avocats de Cook avaient déposé une requête en juillet cherchant à destituer les officiers qui ont répondu à l’accident, alléguant qu’ils auraient pu conspirer avec “d’autres inconnus” pour le faire passer pour le gars de la chute dans l’accident de bateau mortel – bien qu’il n’ait jamais été inculpé.

Les avocats du SCDNR ont déposé une réponse mercredi, demandant au juge de rejeter la demande de Cook comme “potentiellement frivole” et arguant que les enquêteurs n’auraient pu lui causer de dommages puisqu’ils ne l’ont jamais inculpé en lien avec l’incident. La seule personne inculpée dans l’accident était Murdaugh, avec trois crimes, le 19 avril 2019.

Tout ce qu’ils entrent, ils en sortent. On m’a toujours dit ça. – Connor Cook

Dans le dossier, le SCDNR a demandé au tribunal de rejeter l’affaire.

“Comme le révèle le témoignage de Connor Cook, il a menti tôt et souvent aux enquêteurs, refusant, même à ce jour, de fournir une déclaration au SCDNR indiquant qu’il savait que Paul Murdaugh conduisait”, lit-on dans un dossier des avocats du SCDNR. “Pour ces raisons et comme décrit plus en détail ici, la pétition doit être rejetée.”

Mais Cook, dans la déposition récemment dévoilée, a déclaré qu’il n’avait pas coopéré avec les enquêteurs à la demande du père de Murdaugh, Alex Murdaugh, un avocat puissant ayant des liens familiaux de longue date avec le bureau du procureur local.

“Je ne m’attendais pas à ce que l’une ou l’autre des agences de police nous envoie une note de remerciement pour leur volonté d’évaluer leur performance dans l’enquête”, a déclaré vendredi à Fox News Joe McCulloch, un avocat de Cook. “Nous examinons leur position et répondrons devant le tribunal.”

Beach est décédé dans l’accident et les autres passagers ont été blessés, dont Cook, qui s’est cassé la mâchoire. Alors qu’il était à l’hôpital cette nuit-là, il a allégué que l’aîné Murdaugh s’était approché de lui et lui avait dit de ne pas dire aux enquêteurs qui conduisait le bateau, selon la déposition, qui a été enregistrée dans le cadre d’un procès pour mort injustifiée intenté par la famille de Beach.

« Pourquoi n’avez-vous pas été franc avec les officiers ? » l’avocat E. Mitchell Griffith a demandé à Cook lors de la déposition.

“Eh bien, Alex Murdaugh m’a dit d’abord que je n’avais pas besoin de le dire à quiconque conduisait”, a répondu Cook.

Plus tard dans la déposition, il a affirmé que l’aîné Murdaugh l’avait pris à part dans le couloir de l’hôpital et lui avait dit “que tout irait bien. J’avais juste besoin de garder ma bouche fermée et de leur dire que je ne savais pas qui conduisait , et qu’il m’a.”

Alex Murdaugh n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Fox News.

À un autre moment de la déposition, Griffith a de nouveau demandé : “Pourquoi êtes-vous — pourquoi aviez-vous peur de dire la vérité ?”

“Eh bien, on m’a dit de ne pas le faire, et étant qui ils sont, je faisais ce qu’on m’a dit”, a répondu Cook.

Paul Murdaugh attendait son procès pour l’accident de bateau lorsque lui et sa mère ont été abattus le 7 juin 2021. (Bureau du procureur général de Caroline du Sud)

La famille Murdaugh a un cabinet d’avocats de premier plan dans la région et des liens de longue date avec le bureau du procureur local – le contrôlant pendant trois générations avant d’être remplacé en 2006 par un ami et collègue de la famille, Duffie Stone, qui occupe toujours le poste.

“Tout ce qu’ils entrent, ils en sortent”, a déclaré Cook dans la déposition. « On m’a toujours dit ça.

Mais lorsqu’on lui a demandé à nouveau pourquoi il avait peur de la famille, Cook a évoqué deux rumeurs non fondées.

“On a dit que Paul avait poussé sa colocataire dans les escaliers, et elle est morte, et rien ne s’est jamais passé”, a déclaré Cook. “Et un autre, il y avait quelque chose que Paul était censé être impliqué avec un gars, a été retrouvé battu au milieu de la route, dont ils sont sortis.”

La déposition a été enregistrée le 13 janvier 2020. Paul Murdaugh et sa mère ont été abattus le 7 juin 2021.

Au cours de l’enquête sur le meurtre, les autorités de l’État ont déclaré avoir trouvé des informations les ayant amenées à rouvrir l’enquête sur la mort en 2015 de Stephen Smith, 19 ans. Il a été retrouvé avec un traumatisme crânien grave au milieu d’une route rurale près d’une propriété de Murdaugh – et son la mort a été officiellement déclarée comme un accident avec délit de fuite, même si les soldats de l’État sur les lieux ont écrit qu’ils n’avaient trouvé “aucune preuve suggérant que la victime avait été heurtée par un véhicule” dans le rapport d’incident.

Les accusations de délit de navigation en état d’ébriété contre Paul Murdaugh ont été abandonnées plus tôt ce mois-ci à titre de formalité après sa mort.

La famille offre une récompense de 100 000 $ pour toute information menant à une arrestation et à une condamnation pour le double meurtre.