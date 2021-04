Doublez la vitesse Internet sur votre ordinateur ou votre console de jeu avec ce gadget à 50 $ – .

Si vous achetez un produit ou un service évalué indépendamment via un lien sur notre site Web, nous pouvons recevoir une commission d’affiliation.

Si vous vous demandez comment accélérer votre connexion Internet domestique sans perdre une tonne d’argent sur un système Wi-Fi maillé hors de prix, nous avons une excellente nouvelle. Vous serez tellement heureux d’apprendre que l’augmentation des vitesses Internet sur votre ordinateur ou votre console de jeu vidéo est beaucoup plus facile et moins coûteuse que vous ne le pensiez. Si vous en avez assez des vitesses Internet lentes et de la «mise en mémoire tampon» de votre équipement, il existe une configuration simple qui changera certainement la donne pour vous.

Ça s’appelle le Kit Internet CPL TP-Link AV1000 Gigabit, et cela ne coûte que 49,99 $ sur Amazon.

Lorsque vous essayez de regarder une vidéo ou de diffuser un jeu, les vitesses Internet lentes et la mise en mémoire tampon sont un cauchemar. C’est tellement aggravant, mais cela arrive tout le temps. Ce que vous ne réalisez peut-être pas, c’est qu’il existe un moyen facile pour la plupart des gens de résoudre ce problème. La plupart du temps, c’est votre connexion Wi-Fi qui est la principale source du problème – pas votre ordinateur ni même votre fournisseur d’accès Internet. Parfois, il y a des interférences, ou si vous vivez dans un grand ménage, cela peut simplement être une question de congestion. Cela pourrait également être un problème de portée, et vous pouvez vous en sortir avec une solution bon marché en choisissant un prolongateur de portée Wi-Fi. le modèle TP-Link le plus vendu sur Amazon est en vente dès maintenant pour seulement 15,99 $, ou vous pouvez aller à fond avec l’un des Les rallonges les plus rapides de TP-Link pour 75 $ grâce à un rabais.

Si vous voulez la meilleure solution possible avec la connexion la plus rapide et la plus fiable, vous devez abandonner complètement le sans fil sur votre appareil et passer à une connexion Internet filaire. Bien sûr, personne ne veut dépenser des centaines de dollars pour installer Ethernet, et nous ne le suggérerions jamais. Pourquoi s’embêter quand vous pouvez transformer instantanément n’importe quelle ancienne prise de courant ordinaire en un port Ethernet en environ 2 secondes?

Vous devriez absolument consulter le Kit d’adaptateur Ethernet CPL AV1000 TP-Link chez Amazon. Cela ne pourrait vraiment pas être plus simple. Branchez simplement une boîte dans une prise de courant près de votre routeur et l’autre dans une prise près de votre téléviseur ou ordinateur. Connectez-vous à chaque boîtier séparément à l’aide d’un ancien câble Ethernet ordinaire, et hop! Vous disposez d’une connexion Gigabit Ethernet que vous venez d’installer vous-même en quelques secondes. De plus, ce superbe kit CPL de premier ordre ne coûte que 49,99 $ pour le moment sur Amazon.

Voici les points forts de TP-Link sur la page produit:

HomePlug AV2 Standard – taux de transfert de données à haut débit allant jusqu’à 1000 Mbps, prenant en charge tous vos besoins en ligne Port Gigabit – fournit des réseaux câblés sécurisés pour les ordinateurs de bureau, les téléviseurs intelligents ou les consoles de jeux Plug and play – permet la configuration de votre réseau CPL en quelques minutes , pour que vous puissiez profiter immédiatement de connexions filaires rapides Mode d’économie d’énergie breveté – réduit automatiquement la consommation d’énergie jusqu’à 85% Aucun nouveau câble et aucune configuration requise; Compatible avec tous les adaptateurs PowerPoint TP-Link AV2000, AV1300, AV1200, AV1000, AV600, AV500 et AV200. Assurez-vous que tous les appareils CPL sont sur le même circuit électrique. Veuillez rappeler: TL-PA7017 KIT ne peut fournir que des connexions filaires. Pas de wifi. Assistance de pointe: garantie de 2 ans et assistance technique gratuite 24h / 24 et 7j / 7.

