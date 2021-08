Doublez vos données avec ces offres O2 Samsung S20 FE, iPhone 12 mini et 11

in

Que vous cherchiez à diffuser Netflix en déplacement, à placer votre ordinateur portable dans un train ou à télécharger de gros fichiers à partir de votre Wi-Fi, obtenir un forfait Big Data avec votre téléphone est une bonne idée pour la plupart et c’est là que cela la promotion arrive.

Affordable Mobiles offre le double de données sur une multitude d’offres iPhone et de téléphones Samsung. Ceux-ci incluent les mini offres iPhone 12, l’iPhone 11 et le Samsung Galaxy S20 FE.

Tous disponibles sur O2, ce sont quelques-uns des meilleurs prix du réseau en ce moment. Tous sont gratuits au départ et offrent soit 200 Go de données, soit 80 Go si vous optez pour l’appareil Samsung.

Ces offres se terminent ce jeudi 5 août, vous devrez donc agir rapidement si vous êtes intéressé.

Ces offres téléphoniques dans leur intégralité :

Qui sont les mobiles abordables ?

Affordable Mobiles est un détaillant de téléphones au Royaume-Uni avec un bon dossier. En fait, sur TrustPilot, il a reçu 4,5 étoiles sur plus de 16 000 avis.

Il propose fréquemment certains des prix les moins chers du marché et propose des offres sur les quatre principaux réseaux – EE, Three, Vodafone et O2.

Il propose une livraison le lendemain effectuée par DPD, des demandes de correspondance de prix et de nombreuses autres fonctionnalités intéressantes.