Douce 16 ! Les cardinaux remportent leur 16e victoire consécutive

in

Depuis 1951, la Ligue nationale n’a pas connu une séquence comme celle chargée Les cardinaux avec 16 victoires consécutives dans le meilleur baseball du monde.

Plus de 70 ans ont dû s’écouler pour que San Luis fasse rage dans une série de 16 matchs où ils semblent avoir oublié comment perdre un match de baseball. Et quand est-ce que la séquence est arrivée juste dans le combat des séries éliminatoires contre les Padres, les Phillies, les Reds et les Mets.

Une grande partie de leur élimination prématurée est due par les Padres, à notre avis, à cette séquence spectaculaire de Les cardinaux. À cela et à son mauvais match, évidemment, mais San Luis n’a obtenu qu’une victoire de plus pour sceller son billet pour les séries éliminatoires avec le jeu wild card du Ligue nationale.

Et maintenant, ils attendent pratiquement le résultat de la bataille entre les Dodgers et San Francisco rencontrer son rival… et croyez-nous, aucun d’entre eux ne veut se heurter aux Cardinals dans la wild card nationale.

. @DannyMacTV l’a dit le mieux… La course de 21 ! pic.twitter.com/mBX1uBC5Xu – Cardinaux de Saint-Louis (@Cardinals) 26 septembre 2021

Au fait, cette séquence de Les cardinaux Il a déjà deux records plus qu’intéressants :

Série de victoires pour une équipe majeure de la saison 2021 La plus longue séquence de l’histoire des Cardinals

Et il a aussi les Gallegos mexicains dans un grand plan :