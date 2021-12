Douce Marie! Joyeux anniversaire 💖 – Actualités musicales

Dulce María n’a certainement pas surpris avec certaines dates qui coïncident et laissez-moi vous dire que rien n’est une coïncidence dans cette vie, nous voulons souhaiter un joyeux anniversaire à notre chère douce María et aussi à son bébé.

Dulce María est née le 6 décembre 1985, donc si les comptes ne nous font pas défaut, notre chère douce María a 36 ans et le meilleur, c’est que la date de naissance de sa fille est très proche de sa date de naissance, sa petite fille fille a eu un anniversaire il y a exactement deux jours, il est donc incroyable d’avoir un anniversaire à une date proche de celle de vos proches.

Dulce María a posté sur son compte Instagram une belle légende dans laquelle elle a publié une autre année de la vie de sa petite fille. « Joyeux premier anniversaire numéro un à notre LUNITA, Comme c’est beau de te voir grandir et de partager autant de sourires avec toi, Merci à Gaby Aranda pour les belles photos, La garde-robe appartient à María Paula !

Dans la vidéo Instagram, on peut voir l’heureux couple assis avec leur petite fille dans une très belle et élégante armoire blanche à côté d’un gâteau avec un hippocampe, tout cela devant des lumières de couleur pastel et un cadre magnifique qui ne transmet que le bonheur et l’harmonie qui c’est exactement ce que Dulce María vit en ce moment de sa vie, la paix et beaucoup de bonheur et c’est exactement ce que nous continuons à lui souhaiter, ainsi que de nombreux succès dans sa carrière !



Actualités musicales

Music News est une plateforme qui vous donnera les dernières nouvelles dans le domaine musical, découvrez tout ce qui se passe dans le monde de la musique avec nous.

Articles : 6299

