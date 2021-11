Doug Bowser commente la bataille contre la dérive Joy-Con et déclare que Nintendo apporte des « améliorations continues »

Image : Nintendo

Nintendo a publié toutes sortes de déclarations concernant la « dérive » de Switch Joy-Con ces derniers temps, et la dernière vient de Doug Bowser de NoA. Dans la même interview avec The Verge – où il a en quelque sorte répondu aux plaintes concernant l’émulation N64 de Switch Online – Doug a été interrogé sur la bataille en cours de l’entreprise contre la dérive Joy-Con.

Il a réitéré les récents commentaires de Nintendo sur la façon dont la société travaille continuellement à apporter des améliorations en fonction des « unités retournées et de leur usure » et a rappelé à tous que le nouveau modèle OLED contient le « même bâton mis à jour » désormais disponible dans les modèles existants.

« Alors que nous avons traversé les cinq premières années et demie de la Nintendo Switch, nous avons observé le gameplay, nous avons observé que les gens rendaient les unités comme ils les portaient, et nous avons apporté des améliorations continues dans l’ensemble à le Joy-Con, y compris le stick analogique. Cette dernière version, Nintendo Switch OLED, possède le même stick analogique mis à jour qui est désormais disponible dans les Nintendo Switch et Nintendo Switch Lite d’origine.

Dans une nouvelle discussion « Ask the Developer » le mois dernier, Nintendo a expliqué comment il améliorait Joy-Con au fil du temps en améliorant la résistance à l’usure et la durabilité – avec « l’usure » ​​considérée comme « inévitable » :

« Oui, par exemple, les pneus de voiture s’usent lorsque la voiture se déplace, car ils sont en friction constante avec le sol pour tourner. Donc, avec cette même prémisse, nous nous sommes demandé comment nous pouvions améliorer [Joy-Con] durabilité, et pas seulement cela, mais comment l’opérabilité et la durabilité peuvent-elles coexister ? C’est quelque chose que nous abordons en permanence. »

« Le degré d’usure dépend de facteurs tels que la combinaison des matériaux et des formes, nous continuons donc à apporter des améliorations en recherchant les combinaisons les moins susceptibles de s’user. Nous avons mentionné que les spécifications du contrôleur Joy-Con n’avaient pas changé dans le sens où nous n’avons pas ajouté de nouvelles fonctionnalités telles que de nouveaux boutons, mais les manettes analogiques des manettes Joy-Con incluses avec Nintendo Switch – modèle OLED sont la dernière version avec toutes les améliorations. Switch, Nintendo Switch Lite, manettes Joy-Con vendues séparément et la manette Nintendo Switch Pro actuellement en cours d’expédition. »

Les commentaires les plus récents de Bowser concernant la « dérive » font suite à un certain nombre de poursuites judiciaires sur la question et même à des groupes de défense des consommateurs appelant la société japonaise à propos du problème.

Avez-vous rencontré des problèmes de « dérive » Joy-Con ces derniers temps ? Pensez-vous que la fiabilité Joy-Con s’est améliorée ? Laissez un commentaire ci-dessous.