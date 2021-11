Doug Bowser de Nintendo trouve les rapports d’Activision Blizzard « dérangeants »

Le président de Nintendo of America, Doug Bowser, a déclaré que les histoires d’Activision Blizzard sont « affligeantes et dérangeantes », a rapporté Fanbyte lundi.

Bowser faisait partie des nombreuses personnes qui ont lu l’article du Wall Street Journal sur le PDG d’Activision Blizzard, Bobby Kotick, qui a conduit à un débrayage du personnel de l’entreprise. Fanbyte aurait reçu un e-mail interne de Nintendo de Bowser au sujet de la situation.

« Avec vous tous, j’ai suivi les derniers développements avec Activision Blizzard et les rapports en cours de harcèlement sexuel et de toxicité dans l’entreprise », a déclaré Bowser via Fanbyte. « Je trouve ces comptes pénibles et dérangeants, ils vont à l’encontre de mes valeurs ainsi que des croyances, des valeurs et des politiques de Nintendo. »

Bowser explique plus tard dans l’e-mail que Nintendo souhaite favoriser un lieu de travail ouvert et inclusif tout en s’attendant à ce que ses pairs de l’industrie fassent de même. Les porte-parole de Nintendo sont « en contact avec Activision, ont pris des mesures et évaluent les autres », a déclaré Bowser via Fanbyte.

Nintendo serait également en train de parler avec l’Entertainment Software Association (ESA) d’Activision Blizzard puisque les deux sociétés font partie de l’organisation. Bowser affirme que Nintendo a récemment travaillé avec l’ESA sur sa position sur les abus et le harcèlement et que l’ESA doit obliger tous ses membres à respecter des normes élevées.

« Chaque entreprise du secteur doit créer un environnement où tout le monde est respecté et traité sur un pied d’égalité », a déclaré Bowser via Fanbyte. « Où tous comprennent les conséquences de ne pas le faire. »

Le présent de Nintendo rejoint le PDG de PlayStation Jim Ryan et le directeur de Xbox Phil Spencer pour condamner les actions d’Activision Blizzard.

Écrit par Kyle Campbell au nom de GLHF.

