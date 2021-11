Doug Bowser (Kind Of) adresse des plaintes concernant l’émulation Nintendo 64 de Switch Online

Abonnez-vous à Nintendo Life sur YouTube

Nintendo a lancé son niveau premium « Expansion Pack » Switch Online plus tôt ce mois-ci, mais il n’a pas vraiment reçu l’accueil le plus chaleureux des fans – avec des inquiétudes concernant le prix et la valeur, la qualité de l’émulation N64 et la bande-annonce officielle pour qu’elle devienne la plus n’a jamais aimé la vidéo sur la chaîne YouTube de Nintendo.

Lors d’une récente interview avec The Verge, suite à l’annonce que le service d’abonnement payant de Nintendo compte désormais plus de 32 millions de membres, en septembre 2021 – le président de Nintendo of America, Doug Bowser, a en quelque sorte répondu à ces plaintes de fans de « mauvaise émulation » avec la réponse suivante :

Les fans se plaignent d’une mauvaise émulation des jeux Nintendo 64 sur Switch Online

Doug Bowser : « Nous recherchons constamment des moyens d’améliorer nos fonctionnalités en ligne et ces jeux et continuons à ajouter de la valeur grâce à plus de services et plus de jeux à mesure que nous avançons. Nous prenons les commentaires très au sérieux et nous continuons à chercher des moyens de améliorer les performances globales. Pour nous, il s’agit de qualité et de contenu de qualité à un excellent rapport qualité-prix. «

Le président de l’entreprise, Shuntaro Furukawa, a fait un commentaire similaire lors du dernier Corporate Management Briefing de Nintendo :

« À l’avenir, nous continuerons d’améliorer et d’étendre à la fois Nintendo Switch Online et Nintendo Switch Online + Expansion Pack, en nous efforçant de fournir des services qui satisfont les clients. »

