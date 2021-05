Doug Casey explique comment les verrouillages COVID deviendront des verrouillages climatiques ⋆ .

par Doug Casey, International Man:

Homme international: Cela fait plus d’un an que les verrouillages COVID ont commencé, et ils ont établi un terrible précédent.

L’Agence internationale de l’énergie (AIE) a émis ce qu’elle appelle un «avertissement terrible». Ils disent qu’il y aura une augmentation de 5% des émissions de carbone à mesure que les économies mondiales rouvriront après la fermeture du COVID cette année et que ce sera «tout sauf durable» pour l’environnement. Cela implique que les arrêts ont été bons pour l’environnement et que le retour à la normale est mauvais.

Il y a également eu un flot d’articles dans les médias grand public préconisant le recours à des verrouillages pour lutter contre le soi-disant changement climatique.

Pensez-vous que les verrouillages COVID pourraient devenir des verrouillages liés au changement climatique?

Doug Casey: Sans exception, presque tout ce qu’ils disent dans l’article ci-dessus est soit un mensonge manifeste et intentionnel, soit tout simplement incorrect dans les faits. Les choses qui sont au mieux controversées sont présentées comme des faits incontestables.

Permettez-moi d’abord de répéter quelques faits sur COVID.

Il est difficile d’en être sûr car tout est devenu hautement politisé, mais le COVID lui-même ne semble pas plus grave que la grippe asiatique, la grippe de Hong Kong, la grippe aviaire ou la grippe porcine qui sont allées et venues au cours des dernières décennies et qui n’est même pas comparable à distance. à la grippe espagnole de 1918.

Les chiffres montrent que le COVID est un risque pour les personnes de plus de 70 ans, les obèses et les malades – mais un non-problème médical pour tout le monde. C’est pourquoi l’âge moyen des personnes décédées est de 80 ans, même s’il semble que toutes les personnes qui meurent avec le virus dans leur système sont signalées comme une statistique, même si elles meurent d’un accident de voiture ou d’une crise cardiaque. Les personnes qui ne présentent aucun symptôme sont néanmoins répertoriées comme des «cas» si elles échouent au test PCR trop sensible et très coûteux.

On pourrait se demander: «Qu’est-ce qui se cache derrière cette folle hystérie grippale – qui restructure radicalement les paysages politiques et économiques du monde? Et pourquoi maintenant? Cela semble très curieusement coïncident avec quelques autres phénomènes.

La première est que le monde est au bord d’une dépression incroyablement dévastatrice en raison de la création insensée d’unités monétaires partout dans le monde par les banques centrales. La fausse hystérie COVID – et, oui, je crois que c’est à 80% faux – est utilisée comme excuse pour l’effondrement à venir, un moyen de récuser les responsables des politiques économiques insensées à l’origine de la dépression? En d’autres termes, l’hystérie COVID est-elle une force majeure artificiellement construite utilisée pour détourner l’attention de la cause réelle de la Grande Dépression?

Un autre phénomène est que l’hystérie COVID s’est avérée un excellent moyen de faire peur au public partout. Les gens terrifiés exigent des dirigeants «forts» et des contrôles stricts. C’est une aubaine pour le genre de personnes qui entrent au gouvernement, soucieuses de toute excuse pour s’auto-agrandir et prendre plus de pouvoir. «Ne jamais laisser une crise grave se perdre» est un principe de fonctionnement des producteurs d’électricité depuis le premier jour. Et la guerre est le type de crise le plus grave. N’oubliez pas ce que disait Randolf Bourne en 1914: «La guerre est la santé de l’État.» Mais une vraie guerre avec un véritable ennemi est toujours risquée et peut ne pas toujours être faisable. Alors les powermongers créent de fausses guerres. Pour mener une guerre – n’importe quel type de guerre – il faut un État pour l’organiser et la légitimer.

La première grande guerre bidon de mémoire d’homme fut la guerre de Lyndon Johnson contre la pauvreté – les pauvres perdus. Puis vint la guerre contre la drogue de Richard Nixon. Ensuite, Baby Bush a déclaré la guerre au terrorisme. Ils sont tous toujours en cours, mais il semble temps pour une guerre à deux fronts. Une guerre contre le réchauffement climatique combinée à une guerre contre le COVID sera ultra-efficace pour engendrer la peur chez Boobus americanus. Ils disent que le réchauffement climatique peut détruire la planète et que COVID peut tuer tout le monde. Une combinaison infaillible. Ils sont certains d’obtenir un large soutien de la part des suspects habituels.

En prime, il existe une très forte corrélation entre ceux qui soutiennent l’hystérie COVID et ceux qui soutiennent l’agenda du changement climatique. Et tous deux prétendent avoir un nouvel allié, «la science», pour vendre les guerres à des chimpanzés effrayés. Pas seulement aux États-Unis, mais partout dans le monde. Ces deux nouvelles guerres feront ressortir le pire de tout le monde, partout.

Une fois que vous avez lavé leur placage social, la patine de la civilisation, vous découvrez que les humains sont tribaux. Mettez-les en groupes et ils reviennent au plus petit dénominateur commun – ils agissent comme nos ancêtres et parents anthropoïdes. Excitez les gens, hullez et haletez comme des chimpanzés, et ils ont hâte de faire la guerre une chose après l’autre. Imaginez-les comme les anthropoïdes contestant le point d’eau dans «2001: A Space Odyssey». Le conflit leur donne un sentiment de solidarité et donne un sens à leur vie.

C’est particulièrement vrai des humains avec des vues collectivistes, c’est-à-dire des gauchistes et des personnes occupées. Dans le monde d’aujourd’hui, ils incluent les «réveillés», les guerriers de la justice sociale, les progressistes, les partisans du BLM, Antifa et, bien sûr, les socialistes, les communistes, les marxistes et tous leurs compagnons de route. Ce sont tous des puritains motivés pour contrôler d’autres humains. La gauche a toujours été ainsi, bien qu’elle se déguise parfois en pro-liberté pour séduire les naïfs.

