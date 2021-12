Doug Casey sur la façon dont les marxistes ont capturé les universités et vont bientôt capturer la nation

par Doug Casey, homme international :

Homme international: Les idées communistes et socialistes gagnent en popularité parmi les générations du millénaire et de la génération Z. En fait, la majorité des jeunes n’aiment pas le capitalisme et sont favorables à un système économique plus socialiste voire communiste.

En témoigne la montée en puissance d’hommes politiques comme Alexandria Ocasio Cortez (AOC) et The Squad.

Quel est votre avis là-dessus?

Doug Casey: Les jeunes sont corrompus, et c’est plus grave que jamais. Bien que je dise cela un peu ironiquement, car les gens ont probablement pensé que les jeunes étaient en train de dégénérer depuis le premier jour environ.

Par exemple, l’une des deux accusations portées contre Socrate lors de son exécution dans la Grèce antique était de corrompre la jeunesse. Les personnes âgées pensent toujours que les jeunes sont stupides, ignorants, paresseux, fous et emmènent généralement le monde en enfer dans un panier à main. Et, bien sûr, nombre de leurs accusations sont et ont toujours été vraies.

Mais à mesure que les enfants grandissent, ils deviennent généralement plus sages, plus informés, plus travailleurs et plus prudents – rien de nouveau ici. Le monde a survécu à environ 250 nouvelles générations depuis le début de la civilisation à Sumer il y a 5 000 ans. Et il survivra probablement à celui-ci aussi.

C’est le bon côté. Et, comme vous le savez, je regarde toujours du bon côté. Mais, d’un autre côté, le système universitaire américain a été totalement capturé par les marxistes culturels, les socialistes, les étatistes, les collectivistes, les promoteurs de la politique identitaire et les gens de cet acabit. Ces personnes détestent la civilisation occidentale et ses valeurs et essaient activement de les détruire. Mon point de vue est que ce défi est peut-être le plus sérieux que nous ayons jamais rencontré, et les dangers sont considérablement amplifiés par les progrès technologiques.

Homme international: Quel rôle jouent les universités occidentales ? Comment cela façonne-t-il les générations actuelles et futures ?

Doug Casey: Les universités ont été totalement transformées à bien des égards au cours du siècle dernier, et cela a été pour le pire dans tous les cas. Lorsque le jeune moyen de 18 ans va à l’université, il sait très peu de choses sur le fonctionnement du monde en général. Il a des idées vagues qu’il a principalement tirées de la télévision, des films et des personnes qui ont obtenu un emploi d’enseignant au lycée. Ils ne connaissent pratiquement rien à l’économie, au gouvernement ou à l’histoire. Pire encore, ce qu’ils pensent savoir est en grande partie faux.

Cela en fait une proie facile pour les professeurs avec des vues totalement tordues pour les endoctriner.

Ce n’est pas tant qu’on leur enseigne des faits inexacts. Il y a beaucoup de « factoids » (faits artificiels), bien sûr, comme la guerre entre les États (qui ne devrait pas être appelée la guerre civile) a principalement été menée pour libérer les esclaves. Ou que l’économie keynésienne est correcte. Ou que les États-Unis sont une démocratie dirigée par « We the People ». Et beaucoup, beaucoup plus. Mais ce n’est qu’une partie du problème.

Ce ne sont pas seulement les faits qui leur sont enseignés. C’est la façon dont les écoles interprètent les faits réels et le genre de sens qu’elles insufflent aux événements. Le « pourquoi ? » des événements est déformé et les concepts du bien et du mal sont pervertis. Le système éducatif a été presque entièrement capturé par les marxistes et autres gauchistes. Ils sont en mesure d’endoctriner les jeunes et ils utilisent ce pouvoir au maximum. Une fois que les pensées d’un enfant sont courbées, de la même manière qu’un arbre peut être courbé comme un jeune arbre, dans un sens ou dans l’autre, il est très difficile de les redresser.

Bien sûr, cela conduit à la question de savoir si les jeunes devraient être dirigés d’une manière ou d’une autre en premier lieu. Quelles valeurs sont « bonnes » ou « mauvaises ? » J’ai certainement des opinions sur ce sujet, mais ce n’est pas le lieu d’en parler—au-delà de dire que les valeurs fondamentales sont trop importantes pour être laissées à des employés aléatoires du gouvernement.

Le vrai problème, cependant, est que l’éducation d’aujourd’hui n’enseigne pas la pensée critique. C’est plutôt le contraire qui est vrai. Les étudiants apprennent à accepter aveuglément ce qui est actuellement considéré comme politiquement correct.

Au lieu de remettre en question l’autorité d’une manière pacifique et rationnelle – ce que Socrate a fait – l’idée actuelle est d’empêcher que des points de vue divergents soient même discutés. Les professeurs sont fondamentalement tous socialistes, et les enfants ont tendance à croire ce qu’on leur enseigne. Ces points de vue sont renforcés par les autres sources d’information qui les entourent : Hollywood, les médias de masse et le gouvernement lui-même.

Les idées destructrices commencent généralement par des « intellectuels ». Les intellectuels méprisent généralement les affaires, le commerce et la production, et ils envient l’argent que possèdent les capitalistes. Les intellectuels se sentent non seulement plus intelligents, mais aussi beaucoup plus moraux que les hommes d’affaires. Cela leur donne le droit, à leurs propres yeux, de dicter à tout le monde. Ils sont généralement socialistes et approuvent les «cadres» comme eux, ordonnant à tout le monde. Les intellectuels gravitent naturellement vers les universités, où ils sont payés pour sortir les uns avec les autres, être glorifiés par les enfants et faire naître des idées loufoques.

Cela a toujours été le cas. Mais c’est devenu un problème beaucoup plus important que par le passé, en partie parce qu’un pourcentage beaucoup plus élevé d’enfants vont à l’université maintenant que jamais auparavant. Même dans un passé récent, au plus cinq ou 10 pour cent des enfants sont allés à l’université. De nos jours, presque tout le monde y va, et une proportion beaucoup plus élevée de jeunes sont infectés par des mèmes de gauche que jamais auparavant.

