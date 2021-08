Doug Casey sur la véritable histoire derrière l’effondrement des chaînes d’approvisionnement et ce que cela signifie pour vous ⋆ .

par Doug Casey, homme international :

Homme international: L’hystérie COVID et les fermetures ont causé des perturbations de la chaîne d’approvisionnement. Les banquiers centraux et les médias n’ont pas tardé à rejeter la responsabilité de la flambée de l’inflation sur ces perturbations.

Cela ressemble à du sophisme – un argument fallacieux avec l’intention de tromper. Que se passe-t-il vraiment ici ?

Doug Casey: Les représentants du gouvernement veulent toujours être perçus comme intelligents et orientés vers l’action. Chaque fois que quelque chose de fâcheux se produit, ils aiment intervenir et prétendre être des sauveurs.

Le public d’aujourd’hui pense que le gouvernement non seulement peut mais doit diriger le monde. L’hystérie COVID est une excuse sur mesure pour eux de le faire. Contrairement aux personnes qui produisent des biens et services réels, cependant, les employés du gouvernement ne peuvent que prendre les biens d’autrui et leur dire quoi faire.

Parce que l’essence du gouvernement est la coercition, ils ne peuvent résoudre les problèmes qu’en créant plus de problèmes, et de nouveaux problèmes fournissent des excuses pour plus d’intervention, rendant le gouvernement encore plus nécessaire.

COVID restera dans l’histoire comme plus qu’une simple hystérie de masse. Il est susceptible d’être classé comme un épisode de psychose de masse. C’est le procès des sorcières de Salem un million. C’est encore plus grand que la Grande Révolution Culturelle en Chine. Le public était convaincu qu’un virus dangereux, mais relativement mineur, allait anéantir la planète, et maintenant, en plus du virus, nous devons faire face à des vaccins expérimentaux, qui risquent d’être rendus obligatoires, soit directement, soit indirectement.

Les mandats de vaccination reviennent à allumer un bâton de dynamite dans une usine de nitroglycérine. C’est vrai politiquement, économiquement et peut-être médicalement.

Homme international: Dans ses récents commentaires sur l’état de l’économie américaine, la secrétaire au Trésor Janet Yellen a déclaré :

« Il existe également des goulots d’étranglement dans certaines chaînes d’approvisionnement, et les inadéquations entre l’offre et la demande ont entraîné des augmentations de prix. Et pourtant, les données indiquent que ces inadéquations se résoudront avec le temps, car de plus en plus d’entreprises seront en mesure de répondre à la demande. »

Que pensez-vous de l’explication du gouvernement américain à la hausse des prix et de la situation économique ?

Doug Casey: Les prix plus élevés dans le contexte d’aujourd’hui sont essentiellement une question d’inflation monétaire – impression d’argent. La Fed imprime 120 milliards de dollars chaque mois pour financer les déficits du gouvernement.

Si vous augmentez le nombre de dollars en circulation, bien sûr les prix vont augmenter. Et ce n’est pas un phénomène dit transitoire.

C’est intéressant de voir comment “le récit” fonctionne. Un nouveau mot soigné apparaît et devient rapidement un mème populaire. Toutes les têtes parlantes le répètent en se rassurant. Mais ce n’est pas transitoire ; il grandit et deviendra complètement incontrôlable. S’ils ralentissent l’impression monétaire, ils risquent un effondrement déflationniste général du crédit.

En ce qui concerne les goulots d’étranglement, l’hystérie COVID les a créés. Nous avons encore environ 9 millions de personnes valides au chômage. La plupart produisaient des biens et des services il y a 18 mois, mais maintenant ils peuvent rester à la maison, regarder la télévision et utiliser leurs chèques stimmy pour parier sur RobinHood parce qu’ils n’ont pas à payer de loyer. Quelque 7,5 millions de ménages n’ont pas eu à payer de loyer, et peut-être 2 millions n’ont pas eu à payer leurs hypothèques. On dit que les propriétaires ont perdu environ 60 milliards de dollars—ils peuvent poursuivre, je suppose, mais cet argent a été gaspillé par des locataires mauvais payeurs, dont beaucoup vivront bientôt dans la rue. Mais c’est une autre histoire…

En tout état de cause, on produit moins et on demande plus à cause de tout l’argent imprimé. Mais c’est pire. Les économies modernes ont des chaînes d’approvisionnement longues et complexes, où tout est attendu « juste à temps » pour réduire les stocks et améliorer l’efficacité. Un problème survient si un cas de force majeure élimine un élément critique. Par exemple, prenez une puce électronique pour une voiture ; les voitures en ont des milliers, et si certaines manquent, toute la chaîne de production cale. Si Burger King ne peut pas embaucher de cuisiniers à cause de COVID, les emballeurs de viande doivent fermer les chaînes de production, les éleveurs sont coincés avec des vaches, leurs producteurs d’aliments ne sont pas payés et les ondulations se propagent. « À défaut d’un clou », comme l’a noté Shakespeare dans Richard III.

Les mandats pour se faire vacciner – en plus de créer de l’antagonisme – garantissent que de nombreux travailleurs démissionneront, créant plus de goulots d’étranglement.

Dans un monde de marché libre, tout s’arrangerait rapidement. Si l’État éliminait les menaces de mandat, les mesures de relance et l’assurance-chômage, et si les gens devaient payer leur loyer et retourner au travail, le marché s’ajusterait. Cependant, ce n’est pas le monde dans lequel nous vivons. Vos décisions personnelles en matière de santé ne sont plus entre vous et votre médecin, mais relèvent des politiciens et des bureaucrates. Cela aura des conséquences économiques.

