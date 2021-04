Doug Casey sur les prévisions choquantes de Deagel pour 2025… Guerre, réduction de la population et effondrement de l’Ouest ⋆ .

par Doug Casey, International Man:

Homme international: Deagel est une source privée en ligne pour les capacités militaires des États-nations du monde. Il a récemment publié une prévision quinquennale choquante.

Le rapport analyse les pays en fonction de la taille de la population projetée, du PIB, du budget de la défense, etc.

Dans ce document, ils prévoient une réduction de 70% de la taille de la population des États-Unis. C’est une prédiction audacieuse. Que pensez-vous de ceci?

Doug Casey: Je dois dire que je ne connaissais pas Deagel – il garde un profil bas. Deagel est dans le même domaine que Jane’s, qui est dans le domaine de l’analyse des systèmes d’armes depuis de nombreuses décennies.

Un coup d’œil sur le site Web de Deagel, qui est assez sophistiqué, montre clairement que nous n’avons pas affaire à un blogueur qui concocte un appât scandaleux. Il semble être bien connecté avec les entrepreneurs de la défense et les agences gouvernementales comme la CIA.

Ils ont prédit qu’environ 70% de la population américaine, et à peu près le même pourcentage en Europe, vont disparaître d’ici 2025. Il est difficile de croire que quiconque à leur place ferait une telle prévision. Il n’y a pas de raison commerciale logique à cela, d’autant plus que cela a été fait avant que l’hystérie COVID ne s’empare du monde. Cela étend la crédulité d’un lecteur.

Cela pourrait-il arriver? Ce serait la chose la plus importante de l’histoire du monde. At-il une base dans la réalité, ou est-ce juste un exercice de pêche à la traîne bizarre? Je ne suis pas sûr – il est difficile de prendre presque n’importe quoi de n’importe quelle source pour argent comptant de nos jours. Mais depuis plusieurs années, je dis que la Troisième Guerre mondiale serait essentiellement une guerre biologique. Bien sûr, il comportera également des éléments conventionnels, nucléaires, spatiaux et IA / informatiques substantiels, mais sa composante la plus grave sera biologique. Essentiellement, cela impliquera l’utilisation de bactéries et de virus pour éliminer l’ennemi. Il y a de fortes chances que ce soit entre les États-Unis et la Chine. Mais puisque n’importe qui avec un CRISPR dans son garage peut pirater le génome et l’ADN de presque tout et n’importe qui… il n’y a aucune limite aux possibilités.

Certes, du point de vue chinois, une guerre biologique a tout le sens du monde. C’est parce que les Chinois Han partagent de nombreuses similitudes génétiques. Vraisemblablement, une bactérie ou un virus peut être élevé pour favoriser les Chinois et éliminer presque tout le monde. Le fait est que tout ce qui peut être fait sera finalement fait. C’est juste la loi des grands nombres.

Quelqu’un pourrait répondre: “Eh bien, c’est horriblement raciste.” Bien sûr, c’est raciste. En dépit des arguments rationnels et philosophiques à son encontre, tous les groupes ethniques et tous les pays sont tout naturellement racistes. La peur des différents groupes raciaux et ethniques s’est développée chez les humains, en tant que mécanisme de survie, au cours des centaines de milliers d’années depuis que nous sommes devenus biologiquement modernes.

Toutes les races et tous les groupes ethniques aiment à penser qu’ils sont «les meilleurs» ou les plus dignes, et que les non-membres sont «d’autres», peut-être seulement marginalement humains. La guerre biologique joue directement dans le sentiment.

Les Américains qui – comme tout le monde – se considèrent comme «les bons», croient que nous sommes immunisés contre cela. Cependant, n’oubliez pas que les États-Unis ont été les pionniers de la guerre biologique moderne. Fort Detrick, dans le Maryland, en est l’épicentre depuis plus de 70 ans, et il existe sans aucun doute de nombreux autres sites plus clandestins où les agences gouvernementales américaines travaillent sur la guerre biologique. Il ne fait aucun doute que la Chine et d’autres grandes puissances travaillent également dans la clandestinité. Ce n’est pas quelque chose que quiconque souhaite faire de la publicité pour de nombreuses raisons.

Ce qui me choque, ce n’est pas qu’une guerre biologique soit en cours de recherche ou même activement mise en guerre, mais qu’une organisation connectée comme Deagel le dise publiquement. Ce n’est pas comme si ce qui se passe dans la communauté des fantômes est un livre ouvert.

Deagel ne dit pas explicitement ce qui, exactement, causera la grande mort. Mais la guerre biologique présente de nombreux avantages par rapport aux autres types de guerre, elle sera donc probablement présentée. C’est probablement inévitable, maintenant que la technologie l’a rendu pratique.

