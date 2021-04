Doug McMillon dépasse 22 millions de dollars, stock compris – WWD

Les prix sont bas chez Walmart Inc., mais les cadres supérieurs obtiennent le meilleur prix.

La rémunération totale des six principaux dirigeants de la société s’élevait à près de 80 millions de dollars l’année dernière, la part du lion se faisant sous la forme d’attributions d’actions importantes, dont la valeur finale pourrait ne pas être réalisée compte tenu des fluctuations du cours des actions.

En tête du peloton se trouvait Doug McMillon, président et chef de la direction, qui a vu son salaire augmenter de 2,1% pour atteindre 22,6 millions de dollars. Cela incluait un salaire de 1,3 million de dollars et une prime de rendement de 3,8 millions de dollars ainsi que 1,4 million de dollars attribués à la variation de la valeur de sa pension et d’autres rémunérations de 282 984 $ (dont 102 414 $ pour l’utilisation personnelle des avions de la société). Mais la majeure partie de la rémunération de McMillon est venue de 15,8 millions de dollars en attributions d’actions.

«Nos programmes de rémunération des dirigeants visent à motiver et à fidéliser les principaux dirigeants, dans le but de générer des résultats d’exploitation solides et de créer un alignement avec nos actionnaires», a déclaré Walmart dans sa circulaire de procuration, qui a été déposée jeudi auprès de la Securities and Exchange Commission et révélée rémunération des cadres chez le détaillant. «Nous avons développé nos programmes de rémunération pour soutenir notre stratégie d’entreprise et aligner notre équipe de direction sur notre culture, notre stratégie et notre structure organisationnelle.»

La société a décrit 75,3% de la rémunération de McMillon comme étant «basée sur la performance».

Parmi les autres dirigeants dont les rémunérations sont détaillées dans le rapport, on peut citer:

• John Furner, président et chef de la direction de Walmart US, 11,3 millions de dollars, en hausse de 14,8 pour cent.

• Suresh Kumar, directeur mondial de la technologie et du développement, 11,7 millions de dollars, en baisse de 74,4% (il a reçu des attributions d’actions évaluées à 43,6 millions de dollars après avoir rejoint la société en 2020).

• Judith McKenna, présidente et chef de la direction de Walmart International, 12 millions de dollars, en baisse de 1,6 pour cent.

• Kathryn McLay, présidente et chef de la direction, Sam’s Club US, 13 millions de dollars, en baisse de 4,1 pour cent.

• Brett Biggs, directeur financier, 9,1 millions de dollars, en hausse de 3,7%.

