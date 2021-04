Doug Ross est de retour! 5 moments révélateurs de la réunion virtuelle “ ER ” ⋆ .

George Clooney et d’autres stars de ER se sont réunis virtuellement pour collecter des fonds pour des œuvres caritatives et parler de l’émission de longue date sur NBC.

Ils ont même évoqué la possibilité que la série médicale à succès revienne.

Gloria Reuben, Noah Wyle, Laura Innes, Anthony Edwards, Julianna Margulies, Goran Visnjic, Ming-Na Wen, Laura Cerón, Yvette Freeman, Conni Marie Brazelton, Ellen Crawford et CCH Pounder ont rejoint Clooney, qui jouait le Dr Doug Ross. .

Le rassemblement était pour la série Web diffusée en direct Stars in the House et a servi au profit de Waterkeeper Alliance, une organisation à but non lucratif axée sur l’eau propre.

Alors qu’ils se sont réunis pour une bonne cause, les stars ont également partagé des réflexions et des histoires intéressantes sur ER, spéculant même sur ce qu’impliquerait un redémarrage ou une reprise et si cela fonctionnerait ou non. Ci-dessous, nous décomposons certains des moments les plus révélateurs de la réunion.

Réflexions sur un redémarrage

Les acteurs étaient assez unanimes sur leurs sentiments concernant un redémarrage ou une reprise de l’ER, admettant qu’il serait difficile de trouver quelque chose qui fonctionne dans le monde d’aujourd’hui. «Il serait difficile de dire que vous pourriez le faire au niveau où nous l’avons fait», a déclaré Clooney. «Je ne suis pas sûr que ce soit disponible… c’est difficile d’attraper à nouveau la foudre», révéla-t-il clairement.

Margulies a fait écho à sa co-vedette: «Je pense que c’est ce que George a dit, vous ne pouvez pas capturer la foudre dans une bouteille deux fois, dit-elle. «J’ai l’impression que cela me déprécierait.» Pendant ce temps, Reuben a proposé une idée qu’elle avait pour une mise à jour possible sur son personnage Jeanie Boulet, qui, selon elle, travaille dans une urgence de New York, est divorcée et a affaire à un fils d’âge universitaire qui souffre de maladie mentale.

Styles de direction A-List

Margulies a rappelé une époque où Quentin Tarantino a réalisé un épisode, «il était un si grand fan de la série», a-t-elle partagé. Mais son style était certainement quelque chose qui l’a prise, elle et les autres stars, par surprise: “il n’a fait qu’une seule prise, donc ils n’avaient pas le choix de modifier.” L’actrice a noté comment ils répéteraient pour des scènes à plusieurs reprises et “nous ferions une prise, il disait,” bien, passons à autre chose “”, a expliqué Margulies. Lorsqu’elle s’est renseignée sur son style à prise unique, Margulies a déclaré: “Il dit: ‘Ce sera ma coupe, quoi qu’il arrive.'”

L’histoire du VIH de l’émission

“C’était vraiment révolutionnaire”, a déclaré Reuben, “que nous ayons franchi cette barrière.” L’actrice parle du scénario de son personnage Jeanie Boulet qui incluait un diagnostic de séropositivité. «C’était une bénédiction si mitigée, en raison de l’énorme succès de l’émission», a-t-elle poursuivi. «Et pourtant, à cette époque, c’était un défi pour ce qui se passait dans ma vie personnelle», a-t-elle admis. À la fin de la journée, Reuben était heureux de mettre en évidence cet aspect du personnage de Jeanie, notant le scénario, «la bonne chose était que cela a sauvé la vie des gens.»

La gentillesse est la clé

Noah Wyle a révélé que c’était Clooney qui avait déterminé le ton sur le plateau, se souvenant: “ très tôt, vous vous souvenez, vous nous avez appelés dans votre bande-annonce et vous avez dit: ‘J’ai eu l’avantage d’être sur sept séries qui ne l’ont pas été. parti, voici ce que nous pourrions faire différemment, nous allons tous être gentils avec tout le monde et nous allons effacer les lignes entre le premier plan et l’arrière-plan et le casting et l’équipe. Nous allons tous prendre notre travail au sérieux mais nous n’allons pas nous prendre au sérieux. Nous allons faire nos devoirs et nous ne gaspillerons pas les répétitions pour gérer nos lignes. ”

«Vous avez en quelque sorte présenté l’ABC du professionnalisme et cela est simplement devenu la norme sous laquelle nous fonctionnions», a félicité Wyle Clooney. Il a également noté que ce devrait être la norme sur toutes les productions, mais qu’il était quelque peu unique et spécial pour ER.

Margulies vit

Dans l’épisode pilote de ER, on pense que le personnage de Margulies, Carol, était mort, ce qui signifiait que l’actrice cherchait un nouveau travail avant que la série ne soit reprise. Déjà en train de travailler sur Homicide: Life on the Street, Margulies a révélé: «George m’a appelé et m’a dit: ‘Si vous envisagez de prendre un autre emploi, je vous exhorte à ne pas le faire. Je pense que dans les prochains jours, on vous proposera peut-être un rôle régulier dans la série. “”

Incertain de la façon dont la série ramènerait Carol à la vie, Margulies était sceptique car share se souvenait: “J’ai dit, ‘mais je suis mort, comment ça marche?'” Finalement, tout a fonctionné parce que quelques jours plus tard, Margulies a reçu l’appel à devenir une série régulière.

Regardez le spécial retrouvailles complet, ci-dessous:

ER, en streaming maintenant, Hulu