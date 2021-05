Douglas Blair et Chris Holmes, guitaristes actuels et anciens de WASP, apparaîtront pour la première fois sur le même record

Actuel et ancien GUÊPE guitaristes Douglas Blair et Chris Holmes apparaîtra pour la première fois sur le même enregistrement.

Blair et Holmes ont tous deux contribué à la guitare solo sur des pistes individuelles, avec une foule d’autres invités bien connus, au nouvel album de MONSTRE chanteur Adam “Nergal” Darskide MOI ET CET HOMME projet, intitulé “New Songs, New Man, Same Shit Vol. II”.

Adam a déclaré: “L’un des principaux concepts de MOI ET CET HOMME albums est de combiner des genres de partout, et de faire en sorte que nous fassions des chansons rock’n’roll! Imagine maintenant que tu correspond à la vieille école GUÊPE avec new-school GUÊPE sur UN album! C’est du jamais vu – et pourtant le résultat est malade AF !!! “

Blair ajoute: “C’est un honneur absolu d’ajouter du jus à ce disque! J’adore le morceau sur lequel j’ai joué et j’ai hâte d’entendre les autres, en particulier Holmes‘s: Je suis sûr que ça claque totalement avec son ton caractéristique! Je n’ai jamais pensé que nous finirions par jouer sur le même projet un jour, alors ça m’a fait vibrer! En plus de ça, je suis vraiment entré dans le premier MOI ET CET HOMME disque, et attendons avec impatience le volume II … Adamest un animal sur de nombreux fronts, et son énergie est contagieuse! “

Fondée en 2013, MOI ET CET HOMMEle dernier album de “New Man, New Songs, Same Shit, Vol. 1”, est sorti en mars 2020 via Registres de Napalm. L’effort a été décrit dans un communiqué de presse comme “une collection envoûtante avec un lyrisme inquiétant sur un blues non filtré, un folk gothique, un country hors-la-loi et des hymnes influencés par l’Américaine”.

Blair vient de sortir “Generica”, la première vidéo et single de son “power duo” SIGNAL2NOISE. le SIGNAL2NOISE première offre de neuf chansons, provisoirement intitulée “Combattre la maladie mentale”, est en voie d’achèvement et sera publié par Platform West LLC.

Holmes a passé les derniers mois à promouvoir le film documentaire “Mean Man: L’histoire de Chris Holmes”, écrit et réalisé par des cinéastes français Antoine De Montremy et Laurent Hart. Le projet, mis à disposition sur Blu-ray, DVD et VOD en janvier, est né en 2014 après De Montremy et Cerf eu l’occasion de rencontrer et de diriger Holmes dans un clip vidéo pour le Holmes– chanson écrite “Let It Roar” à Cannes. A cette époque, le rocker de 62 ans avait plus ou moins disparu de la scène musicale, quittant son domicile aux États-Unis pour chercher un nouveau départ avec sa femme. Sarah En France.

Douglas Blair crédit photo: Wieglas Fotographie

