Douglas Costa ne jouera plus pour le Bayern en raison d’une blessure

29/04/2021 à 19:21 CEST

Daniel Guillen

L’ailier du Bayern Munich, Douglas Costa, ne portera plus court avec l’équipe bavaroise quand il a souffert d’une fissure au pied qui l’a séparé depuis février dernier, selon Kicker. En prêt jusqu’à la fin du cours, Le joueur aura encore un an de contrat avec la Juventus.

Le Brésilien, international avec l’équipe nationale brésilienne jusqu’à 31 fois, n’a pu terminer qu’un total de 22 matchs cette saison dans toutes les compétitions. L’ancien Shaktar a souffert de malaises lors de la 20e journée de Bundesliga face au Hertha Berlin et n’a plus quitté l’infirmerie depuis..

Le joueur lui-même, qui Il a déjà 15 rencontres sur les plans de Flick, a reconnu à plus d’une occasion son calvaire avec des blessures, ce qui l’a amené à envisager sa retraite il y a deux ans, dans une interview pour The Players Tribune: «J’avais tellement de blessures que j’ai pensé à prendre ma retraite, je me suis demandé si je devais continuer à jouer ou si je devais arrêter, mais ensuite je regarderais les matchs à la télévision et je me rendais compte que ce sport était ma passion. Je ne pourrais jamais être en forme..

Le pont Juventus – Bayern

Douglas Costa reviendra à la Juventus le 30 juin après son affectation au Bayern. L’ailier, qui a encore un an de contrat à Turin, a bouclé le pont entre les deux clubs à plusieurs reprises. Il a signé pour le club bavarois en échange de 30 millions d’euros en 2015 du football ukrainien.

Après deux saisons, les Allemands l’ont prêté à Turin pour une saison et celui-ci a été détenu à la fin de celui-ci en échange de 40 millions d’euros. Deux saisons plus tard, et presque sans importance, le Brésilien Il est retourné en Allemagne en prêt. L’international reviendra cet été à Turin avec son avenir dans les airs.