Douglas Costa pourrait passer du Bayern Munich au … Mexique?

Ce n’est un secret pour personne que l’avenir de Douglas Costa se situe en dehors des limites amicales de son domicile actuel au Bayern Munich. Alors que les matchs passent sur un prêt presque oubliable au club qui l’a vu se faire un nom, les pensées se tournent inévitablement vers l’avenir qui semble de plus en plus sombre pour ses chances de jouer des minutes significatives dans le football européen de haut niveau. Costa ne se verra certainement pas proposer de contrat par le Bayern à la fin de la saison et maintenant, il semble qu’il n’a peut-être pas non plus de maison à Turin.

Alors que la Juventus cherche à vendre, il ne semble pas y avoir beaucoup de preneurs pour un ailier du mauvais côté de 30 ans qui a vu ses minutes et sa productivité baisser fortement. Selon son agent, deux clubs se sont montrés intéressés et se trouvent tous deux de l’autre côté de l’océan Atlantique.

Abendzeitung a capturé un rapport de Sky Sports indiquant que le club qui a exprimé le plus d’intérêt pour Costa est UANL Tigres – une puissance figurative de la Liga MX. Les détenteurs actuels du titre de la Ligue des champions de la CONCACAF et les finalistes de la Coupe du monde des clubs de la FIFA (où ils ont donné au Bayern une course pour leur argent) sont dans une position intrigante. La Liga MX, historiquement, a été dominée par des clubs comme Chivas ou Club America, mais les Tigres se sont fait un nom au cours des cinq dernières années.

Obtenir un joueur du calibre de Costa pourrait les renforcer non seulement au classement de la ligue, mais aussi du point de vue des relations publiques. Cependant, comme pour la plupart des choses dans la vie, le guichet collant qui pourrait retenir tout cela est de l’argent. Plus précisément, les salaires de Costa. C’est l’une des raisons pour lesquelles la Juve veut le larguer et c’est sans aucun doute une raison pour laquelle il ne trouve pas trop de prétendants dans les ligues des Big Four en Europe. Mais s’il est prêt à accepter une réduction de salaire et que la Juve est prête à lui accorder sa libération (il est peu probable que les Tigres soient prêts à débourser des frais de transfert élevés), ceux d’entre nous en Amérique du Nord pourraient voir Dougie continuer à jouer. son métier dans une ligue très compétitive et amusante à regarder.