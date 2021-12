Douglas Murray : La gauche ne veut plus jamais retourner dans le monde d’avant COVID

Douglas Murray a critiqué l’hypocondrie de la gauche après que les Centers for Disease Control and Prevention ont réduit sa recommandation sur la période d’isolement pour les cas positifs asymptomatiques de COVID-19 sur « Fox News Primetime » mercredi.

La recommandation initiale était une période d’isolement de 10 jours pour les porteurs asymptomatiques de COVID-19. La directrice du CDC, Rochelle Walensky, a déclaré que la décision de passer à cinq jours était motivée par un « comportement humain », car les gens doivent retourner au travail.

Murray a critiqué la gauche pour son « manque de capacité à peser et à équilibrer raisonnablement les problèmes liés au virus et à la menace ».

« Pourquoi est-ce seulement maintenant que nous discutons de l’équilibre raisonnable, de l’équilibre du virus et des affaires ? » Il a demandé.

LE CDC RÉDUIT L’ISOLEMENT RECOMMANDÉ, LA PÉRIODE DE QUARANTAINE POUR LES PATIENTS INFECTÉS PAR COVID-19 DANS UN CADRE DE PÉNURIE DE PERSONNEL

Dr Rochelle Walensky, directrice du CDC, et médecin-conseil en chef Dr Anthony Fauci. (J. Scott Applewhite/Pool via REUTERS)

« Les affaires doivent être une priorité en Amérique. L’éducation des jeunes doit être une priorité en Amérique », a déclaré Murray. « La variante omicron ne peut pas être la seule priorité. Cela n’aurait jamais dû l’être. Et le fait que nous venons juste d’arriver ici est une honte absolue. »

« Il y a eu une réaction négative surprenante … à ce qui devrait être reçu comme une bonne nouvelle », a déclaré l’animateur Ben Domenech à propos de la réaction des médias de gauche au changement.

Une seringue est représentée sur une représentation illustrative du coronavirus. (JOEL SAGET/. via .)

Murray a été surpris qu' »il y ait des gens qui sont sérieusement déçus par les nouvelles directives du CDC » et « toute personne normale, rationnelle et raisonnable devrait être ravie », a-t-il déclaré.

La recommandation était cohérente avec ce que l’on sait de la variante omicron, « c’est-à-dire qu’elle est la variante la plus faible et la moins significative à ce jour, avec le moins d’hospitalisations, le moins de décès qui y sont liés », a-t-il ajouté.

Une infirmière prépare une dose d’un vaccin Pfizer COVID-19 à l’hôpital pour enfants de Lurie. (AP Photo/Nam Y. Huh)

Quant à la raison pour laquelle la gauche semblait opposée au changement dans l’isolement, Murray a déclaré qu’il pensait que c’était entièrement politique.

« Ces gens… ils ne veulent plus jamais revenir à la normale », a-t-il déclaré. « Ils ne veulent pas retourner dans le monde pré-COVID. Ils aiment le monde COVID. Cela leur permet de tout contrôler et de tout le monde et de se concentrer sur ce seul problème pour détruire tout le reste, y compris l’économie. »