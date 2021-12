Douglas Murray réprimande Biden et les démocrates pour avoir politisé une tornade meurtrière pour faire avancer le programme sur le changement climatique

L’auteur Douglas Murray a accusé lundi le président Biden d’avoir politisé les tornades meurtrières pour faire avancer son programme climatique d’extrême gauche alors que les démocrates se précipitaient pour rejeter la responsabilité de la tempête dévastatrice.

« Les catastrophes naturelles sont maintenant utilisées par les démocrates et les personnes de la gauche climatique en particulier comme une autre occasion de promouvoir une idéologie politique particulière », a déclaré Murray à l’animateur de « Fox News Primetime », Will Cain.

BIDEN UTILISE LA TRAGÉDIE DE LA TORNADE POUR POUSSER L’AGENDA CLIMAT

Tout en s’adressant aux journalistes et en évaluant virtuellement les dégâts de la tornade à Wilmington, Delaware samedi, on a demandé à Biden s’il « pouvait conclure que ces tempêtes et leur intensité étaient liées au changement climatique ».

Les secouristes fouillent ce qui reste de l’usine de bougies de produits de consommation de Mayfield après sa destruction par une tornade à Mayfield, Kentucky, le 11 décembre 2021. – Photo de John Amis / .) (Photo de JOHN AMIS/. via . ) ((Photo de JOHN AMIS/. via .))

« Tout ce que je sais, c’est que l’intensité de la météo dans tous les domaines a des impacts en raison du réchauffement de la planète et du changement climatique », a déclaré Biden. « L’impact spécifique sur ces tempêtes spécifiques, je ne peux pas le dire pour le moment. »

Murray a rejeté la corrélation implicite, citant un article récent du magazine Economist qui prouve que les données ne montrent « aucune augmentation significative, aucun changement dans le nombre de tornades affectant les États-Unis au cours des dernières décennies ».

« Les démocrates ne veulent jamais s’attarder là-dessus parce qu’ils ont oublié qu’il y a toujours eu tout au long de l’histoire de l’humanité ce que nous appelions des catastrophes naturelles », a déclaré Murray.

Une voiture se trouve sous une maison détruite par une tornade à Campbellsville, dans le Kentucky, le samedi 11 décembre 2021. Les tornades et les intempéries ont causé des dommages catastrophiques dans plusieurs États vendredi soir. ((AP Photo/Michael Clubb) )

En novembre, Biden a affirmé que le changement climatique était « une menace existentielle pour l’existence humaine telle que nous la connaissons » lors de la conférence COP26 des Nations Unies et s’est excusé pour le retrait de l’ancien président Trump de l’accord de Paris sur le climat.

« Je peux éviter au président Biden d’avoir à demander aux soi-disant experts à ce sujet », a répondu Murray, soulignant qu' »il existe de nombreuses preuves qu’il n’y a eu aucun changement dans la fréquence des tornades aux États-Unis d’Amérique ces derniers temps. décennies. »