Douglas Ross fait exploser la série de promesses non tenues de Sturgeon après 14 ans au pouvoir | Politique | Nouvelles

Les conservateurs ont lancé une attaque cinglante contre 14 des plus grandes promesses non tenues du SNP depuis son arrivée au pouvoir en 2007, qualifiant son record de «désastre». Avec des bulletins de vote par correspondance pour l’élection cruciale de Holyrood, le chef conservateur écossais Douglas Ross a entamé une campagne majeure pour courtiser les partisans pro-syndicaux. Écrivant dans le Scottish Daily Express d’aujourd’hui, il avertit Mme Sturgeon, son ancien mentor Alex Salmond et son allié vert Patrick Harvie sont «résolus» à forcer un autre référendum sur l’indépendance.

Exhortant les électeurs pro-britanniques à soutenir son parti sur la liste régionale, il a déclaré: «Pour faire face à cette menace nationaliste et y faire face de front, nous devons nous unir comme jamais auparavant.

«Emplois, écoles, santé. Ils sont tous venus loin derrière l’indépendance dans l’ordre hiérarchique du SNP.

«La première, dernière et unique priorité du SNP est d’obtenir un autre référendum.»

La Première ministre dévoilera aujourd’hui le manifeste de son parti pour le scrutin du 6 mai, promettant d’augmenter les dépenses de première ligne du NHS d’au moins 20%.

Cela entraînerait une augmentation des dépenses de première ligne de plus de 2,5 milliards de livres sterling d’ici la fin de la prochaine législature.

Le chef du SNP promettra également un investissement de 10 milliards de livres sterling dans les installations du NHS, combiné à une augmentation minimale de 25% des dépenses de santé mentale et à la création d’un service national de soins.

Cela vient après que le respecté Institute for Fiscal Studies (IFS) a constaté que les dépenses de santé avaient augmenté à un rythme plus lent sous le SNP en Écosse que sous les conservateurs en Angleterre.

On s’attend à ce que Mme Sturgeon déclare: «Si le SNP est réélu, nous utiliserons notre expérience pour entreprendre une remobilisation post-pandémique à grande échelle du NHS.

LIRE LA SUITE: «Abandonnez-le MAINTENANT!» Boris a exhorté à retirer le protocole de l’Irlande du Nord

«Aujourd’hui, je m’engage à une augmentation transformationnelle des dépenses de santé de première ligne.

«Les investissements dans le NHS ont déjà atteint des niveaux records. Mais la pandémie a exercé des pressions exceptionnelles sur notre NHS – et cela nécessite une réponse exceptionnelle.

Le SNP promet également de mettre en place des centres de diagnostic rapide du cancer dans chaque zone du conseil de santé, Mme Sturgeon s’engageant également à augmenter les investissements du gouvernement écossais dans les services de santé mentale «d’au moins 25%».

Chaque cabinet de médecin généraliste du pays aura accès à un agent de liaison dédié au bien-être mental, ajoutera-t-elle, affirmant que cela créera un réseau de 1000 employés supplémentaires.

Mais les conservateurs ont dévoilé hier une nouvelle publicité mettant en vedette une boule de démolition – avec «Indyref 2» écrit dessus – se dirigeant vers un mur marqué avec le message «Rebuilding Scotland».

Il portait également le slogan: «Ne laissez pas le SNP gâcher notre rétablissement.»

NE MANQUEZ PAS

«BBC dans la poche de SNP! Galloway fait irruption chez les radiodiffuseurs après un snob [REACTION]

Sturgeon fait face à une rébellion interne alors que son propre MSP bat son indépendance [VIDEO]

L’indépendance de Sturgeon et les rêves de l’UE ont démantelé “ la Grèce sans soleil ” [INSIGHT]

Citant l’aveu de Mme Sturgeon lors du débat des dirigeants du STV mardi soir qu’elle avait «détourné les yeux» alors que le bilan de la drogue en Écosse augmentait en flèche, les conservateurs ont publié une liste de 14 promesses non tenues sur des questions clés telles que les écoles, les horaires de traitement de la santé et la criminalité.

M. Ross a déclaré: «Maintenant, elle se prépare à détourner le regard du ballon à nouveau et à exiger un autre référendum sur l’indépendance qui divise alors que nous nous remettons encore de la pandémie de Covid-19.»

Ruth Davidson, leader des conservateurs écossais à Holyrood, se retire en tant que MSP mais joue un rôle clé dans la tentative de persuader les électeurs travaillistes et libéraux démocrates de soutenir son parti.

Elle a déclaré: «Au cours de la dernière décennie, j’ai vu le SNP abandonner l’Écosse avec une promesse non tenue après l’autre. Leur bilan au gouvernement est un désastre.

La porte-parole du Scottish Labour pour la santé, Jackie Baillie, a accueilli le vœu de trésorerie NHS de Mme Sturgeon, mais a ajouté: «Après 14 ans de mauvaise gestion du SNP, nous ne pouvons pas avoir confiance dans le SNP pour le tenir.

«Sous la surveillance du SNP, nous avons vu des hôpitaux phares ouvrir des années trop tard, un congé retardé persistant, un scandale de décès lié à la drogue et leur propre garantie de temps de traitement brisée plus de 380 000 fois.