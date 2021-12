Douglass Taylor plaide coupable d’avoir tué un colocataire pour culte nazi

Un homme de l’Idaho a admis avoir mortellement poignardé et égorgé un colocataire qu’il croyait être en train de fonder une secte nazie. Douglass Taylor comparu devant le juge de district Bruce L. Pickett mercredi pour avoir officiellement plaidé coupable à un chef d’accusation de meurtre au premier degré pour le meurtre d’un homme de 51 ans Hermann Hans Woerrlein l’année dernière, a rapporté East Idaho News.

Selon le rapport, Taylor a conclu un accord avec le bureau du procureur du comté de Bonneville stipulant que les procureurs ne recommanderaient pas plus de 25 ans de prison à vie. L’avocat de Taylor va demander pas moins de 15 ans à la prison à vie pour le natif d’Idaho Falls.

Le 10 mars 2020, des agents du service de police d’Idaho Falls ont répondu à un appel au 911 concernant un homme poignardé dans une maison sobre pour personnes atteintes de maladies mentales au coin de l’avenue Higbee et de la 17e rue vers 22 h 30. scène, les premiers intervenants auraient trouvé un Woerrlein immobile allongé dans une mare de sang sur le sol de la cuisine. Le personnel des services médicaux d’urgence l’a transporté au centre médical régional de l’Est de l’Idaho, mais les médecins n’ont pas pu réanimer Woerrlein ; il a été déclaré mort peu de temps après son arrivée à l’établissement.

Une autopsie réalisée par le Dr. Nathaniel Patterson deux jours après le meurtre, il a été révélé que Woerrlein avait subi « 17 coups de couteau et six entailles » au couteau.

Woerrlein serait un Allemand d’origine qui avait voyagé aux États-Unis avant de décider de rester dans la maison pendant quelques mois. Un autre habitant de la maison aurait déclaré à la police sur les lieux qu’il avait entendu une agitation venant de l’étage alors qu’il se préparait à aller se coucher au sous-sol, disant qu’il avait entendu Woerrlein crier: « Non, s’il vous plaît arrêtez », et est allé voir ce qui se passait .

« J’ai monté les escaliers en courant et j’ai vu [sic] Douglass se tenait au-dessus de Hans Woerrlein avec du sang sur le sol », a déclaré le colocataire, selon un affidavit obtenu par East Idaho News. « Il avait un couteau à la main et il l’avait retiré du cou de Hans Woerrlein. Il a ensuite traversé la maison en courant, a laissé tomber le couteau dans le salon et est sorti par la porte d’entrée.

Le colocataire aurait dit qu’il avait peur de toucher Woerrlein et n’a pas aidé l’homme parce qu’il « avait l’air trop loin pour moi », mais il a appelé le 911.

Les agents ont rapidement trouvé Taylor assis derrière un bâtiment voisin et l’auraient emmené au bâtiment des forces de l’ordre du comté où la police a déclaré qu’il avait facilement admis le meurtre. Il aurait été couvert du sang de la victime.

« [Taylor] a répondu qu’il était responsable du meurtre d’Hermann Hans Woerrlein », détective de l’IFPD Howard Schwicht aurait écrit dans l’affidavit. « [Taylor] a conseillé des mots selon lesquels il avait » brutalement poignardé ce type « . . . et s’est assuré qu’il était mort. [Taylor] a estimé qu’il l’avait poignardé environ 15 fois (et) puis lui avait tranché la gorge.

Il aurait déclaré aux enquêteurs que Woerrlein « essayait de créer un nouveau culte avec la mythologie allemande » et aurait qualifié la victime de « jeune Hitler attardé ». Taylor aurait également souligné qu’il était un athée qui « ne tolérait pas le prosélytisme ».

Après avoir poignardé Woerrlein, Taylor a déclaré à la police qu’il ne voulait pas aider l’homme, disant « il voulait juste mettre cette chose [the knife] vers le bas », a déclaré l’affidavit.

Le colocataire qui a appelé le 911 aurait déclaré aux enquêteurs que les discussions politiques et religieuses étaient courantes dans la maison et que Taylor et Woerrlein ne s’étaient jamais battus avant le coup de couteau.

Taylor doit actuellement comparaître au palais de justice du comté de Bonneville le 9 février pour son audience de détermination de la peine.

[image via Bonneville County Jail]

Avez-vous un conseil que nous devrions connaître ? [email protected]