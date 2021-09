Doutes des favoris sur le ring en saison NBA 2021/22

La poursuite inexorable de la perfection est ce que poursuivent les franchises NBA qui commencent par le groupe des meilleurs candidats pour remporter le titre. Le travail à la direction et au banc est ardu en ces mois qui précèdent le début de la compétition, avec la maxime d’avoir une équipe complète qui se bat pour la gloire dès le premier match de la longue et intense saison régulière. Toutes les prévisions indiquent que cinq équipes sont en avance sur les autres et ont réussi à unir des équipes incroyables qui ne peuvent voir autre chose que d’être champions comme un succès. Mais même eux ont des aspects qui soulèvent des doutes et des incertitudes, comme le révèle ESPN. Nous les analysons :

Filets de Brooklyn

Peu importe à quel point il est talentueux et tient le rôle de joueur différentiel, Kyrie Irving n’est toujours pas un joueur fiable et cela se voit dans le fait que les Nets ont préféré laisser sans surveillance l’aspect défensif qui est perdu avec le départ de Jeff Green, signer Patty Mills, un substitut de luxe. Le manque de troupes avec un rôle défensif, ainsi que la faible densité de joueurs qui peuvent dominer sous l’échiquier, est quelque chose qui inquiète beaucoup une équipe qui doit augmenter ses performances défensives.

Les Lakers de Los Angeles

Anthony Davis doit être le centre de cette équipe, il n’y en a plus, peu importe à quel point il l’aime. Howard et Gasol ne devraient pas être plus que des compléments pour les phases de jeu dans lesquelles le sourcil peut se reposer, mais il serait inconcevable de considérer Davis comme 4. En plus de cela, l’extrême vétéran de l’équipe peut être un désavantage dans une saison aussi longue et exigeante physiquement.

dollars de Milwaukee

La gueule de bois du succès est l’un des maux les plus mortels dans le monde du sport, et elle peut être amplifiée dans une équipe qui a subi une énorme usure l’année dernière et peu de temps pour récupérer et jouer ensemble. Ils ont fait de bonnes signatures, mais ils continuent d’être très dépendants de leur grande star Anteto, qui peut faire des ravages après avoir atteint la gloire après une si longue quête.

Guerriers de l’état d’or

L’élément fondamental qui peut changer le destin des habitants de la Baie est l’état physique de Klay Thompson, cela ne fait aucun doute, mais pas le seul. Et c’est qu’améliorer la profondeur du banc était un besoin impératif pour une équipe qui aura besoin à la fois d’Iguodala, de Bjelica et d’Otto Porter Jr pour élever le niveau du groupe. La croissance de Wiseman et la capacité de Kuminga à avoir un impact sur la ligue dès le début peuvent également être essentielles.

Soleils de phénix

La grave blessure de Saric conditionnera un début de saison au cours duquel l’équipe de l’Arizona pourra payer pour l’usure physique et mentale subie l’année dernière et qu’elle se sera retrouvée sans le prix attendu. Si quelque chose a fonctionné chez les Suns, c’est l’absence d’incidents imprévus sous forme de blessures de leurs partants, quelque chose qui pourrait changer cette année et générer de nombreux doutes.