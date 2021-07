Doutes levés aux Etats-Unis : JaVale McGee sera choisi pour les JO

Le jJeux Olympiques de Tokyo ils sont déjà là. Un an de retard, mais dans quelques jours commence le tournoi international le plus luxueux du monde du sport. Et dans le contexte du basket, toutes les lumières sont tournées vers les États-Unis. Le plus grand favori pour remporter l’or au cours de ces prochaines semaines sera les Nord-Américains et la liste que dirigera Gregg Popovich est déjà fermée.

Les blessures et les problèmes physiques de Bradley Beal ont amené Keldon Johnson, le jeune talent des San Antonio Spurs, dans la capitale japonaise. Et à la sortie de Kevin Love de l’appel de l’équipe américaine, un remplacement de garanties est déjà connu : JaVale McGee, qui selon plusieurs médias américains était en concurrence avec Christian Wood pour la place jusqu’à il y a quelques heures. L’équipe fermée pour obtenir l’or olympique.