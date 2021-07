Doutes Raphael Varane sera en mesure de le pirater en Premier League alors que Manchester United a fixé le prix demandé par le Real Madrid

in

Danny Mills a demandé si Raphael Varane était fait pour la Premier League au milieu des liens de transfert de Manchester United.

On pense que les Diables rouges sont sur le point de signer le vainqueur de la Coupe du monde de 28 ans du Real Madrid.

Manchester United serait sur le point de débarquer Varane du Real Madrid pour environ 50 millions de livres sterling

Varane n’a plus qu’un an sur son contrat, mais le manager Ole Gunnar Solskjaer veut l’amener à Old Trafford maintenant dans le cadre d’un accord d’une valeur d’environ 50 millions de livres sterling.

Le défenseur serait satisfait des conditions personnelles proposées par United et il appartient désormais aux deux clubs de parvenir à un accord.

Madrid avait espéré environ 60 millions de livres sterling, mais serait prêt à accepter des frais inférieurs.

Jadon Sancho est également une arrivée imminente du Borussia Dortmund alors que Solskjaer cherche à décrocher son premier trophée pour le club.

Varane a joué pour la France à l’Euro 2020, mais ils ont été éliminés lors des huitièmes de finale

L’ancien défenseur de Man City, Leeds et Charlton Mills pense qu’il y a des risques à faire venir Varane.

Il a déclaré à talkSPORT : « Si toutes ces autres équipes deviennent plus fortes, elles sont également plus susceptibles de prendre des points à Manchester United.

«Leur record à l’extérieur, Manchester United, était également superbe et je ne pense pas que ce sera le même, surtout avec le retour des fans et tout ce qui se passe.

« Oui, c’est une bonne signature, mais était-ce la bonne signature ?

Varane a remporté quatre fois la Ligue des champions avec Madrid

« Varane est un bon joueur, mais encore une fois, nous ne savons pas à quoi il ressemblera et à quel point il sera robuste en Premier League semaine après semaine.

« Il a l’habitude de jouer huit matchs difficiles par saison, plus la Ligue des champions.

“Lui et [Sergio] Ramos pourrait passer les matchs au Real Madrid avec un cigare. Vous ne pouvez pas faire ça en Premier League.

« Chaque joueur étranger qui vient, [Kai] Havertz et [Timo] Werner l’a dit, “nous n’avons pas réalisé l’intensité de chaque match”.