Douze autres cas d’Omicron signalés à Telangana

Le nombre de cas d’Omicron à Telangana est passé à 20 avec 12 autres personnes testées positives pour la nouvelle variante du coronavirus samedi. Sur les 12 nouveaux cas, deux étaient des passagers de pays déclarés « à risque » par le Centre, tandis que 10 venaient d’autres pays , a déclaré un bulletin du département de la santé de l’État.

Les échantillons de trois personnes sont attendus pour leur statut de variant Omicron. Pendant ce temps, Telangana a enregistré aujourd’hui 185 nouveaux cas de COVID-19, portant le nombre à 6 79 430, tandis que le nombre de morts est passé à 4 014 avec un décès de plus.

La Greater Hyderabad Municipal Corporation (GHMC) comptait le plus grand nombre de cas avec 78, suivie du district de Medchal Malkajgiri (15), a indiqué le bulletin, fournissant des détails à 17h30 aujourd’hui. Le nombre de guérisons a dépassé le nombre de nouveaux cas avec 205 personnes guéries de la maladie infectieuse.

Le nombre cumulé de récupérations jusqu’à ce jour était de 6 71 655. Le nombre de cas actifs était de 3 761, selon le bulletin. Il a indiqué que 41 484 échantillons ont été testés aujourd’hui et le nombre total testé jusqu’à ce jour était de 2 92 59 376. Les échantillons testés par million la population était de 7 86 119.

