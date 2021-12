Douze banques perdent de l’argent en Espagne jusqu’en septembre, une de moins qu’en 2020

12/12/2021 à 12:37 CET

Au total, douze banques opérant en Espagne ont subi des pertes fin septembre, un moins d’un an avant, selon les états financiers individuels des entités publiés ce vendredi par la Banque d’Espagne.

Les « chiffres rouges » les plus élevés entre janvier et septembre ont été présentés WiZink, avec des pertes nettes de 26,5 millions d’euros, après provisions exceptionnelles de 200 millions pour couvrir d’éventuels litiges sur les cartes revolving.

Derrière, Banque Evo perdu 14,6 millions d’euros, contre 45 millions de bénéfices un an plus tôt, et Banque Targo il a réduit ses pertes de 23,8%, à 14,4 millions d’euros.

Il a également réduit ses pertes de 17% Banque singulière, même si ses résultats ne sont pas sortis du territoire négatif, avec -9,9 millions d’euros. De son côté, la filiale en Espagne de Credit Suisse SA il a affiché des «chiffres rouges» de 9,5 millions jusqu’en septembre, contre des pertes de 1,8 million un an plus tôt.

Banque privée (anciennement Bank Degroof Petercam Espagne), a augmenté son résultat négatif de 67%, à 6,7 millions, tandis que Anbank Espagne a plus que doublé ses pertes, qui ont atteint 4 millions d’euros. La filiale espagnole de Banque JP Morgan Chase il a également augmenté ses pertes nettes de 31%, à 3,65 millions.

D’autres entités qui ont affiché des résultats négatifs à la fin du troisième trimestre ont été Banque Pichincha (-1,44 millions), Banque de dépôt (-123.000€), Banque d’Alcala (-154 000 euros) et Banque européenne des finances (-202 000 €).

L’ensemble des états financiers individuels de la Association bancaire espagnole (AEB) dégage des bénéfices communs de 5 537 millions d’euros jusqu’en septembre, contre des pertes de 6 960 millions d’euros à la même période de l’année précédente, marquée par la pandémie de coronavirus.

Les pertes les plus importantes entre janvier et septembre 2020 ont été subies par Santander (6 315 millions) et BBVA (1 476 millions d’euros).