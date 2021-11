Douze interpellés pour le vol d’un avion à l’aéroport de Palma

11/06/2021

Le à 15:32 CET

Redaction

La police nationale et la garde civile ont déjà réussi à localiser et à arrêter douze des 23 passagers qui ils ont fui un avion dans le Aéroport de Palma au bord de sept heures hier après-midi. Onze d’entre eux ont été localisés dans la municipalité de Marratxí, près de sa Cabaneta. L’autre est le passager qui a prétendu être malade et a été détenu à Son Llàtzer lorsqu’il s’est avéré en bonne santé.

L’appel d’un voisin de Marratxí a été essentiel pour localiser plusieurs des fugitifs de l’avion Son Sant Joan. L’avis a permis à la police d’arrêter cinq suspects qui erraient por sa Cabaneta, l’un d’eux dans le domaine de est Figueral, peu de temps après leur sortie de l’aéroport. Le filet d’arrestations s’est poursuivi jusqu’à ce matin jusqu’à atteindre une douzaine.

L’avion de la compagnie Air Arabia Maroc il a couvert la route Casablanca-Istanbul et a effectué un atterrissage d’urgence à l’aéroport de Son Sant Joan après qu’un passager a signalé qu’il ne se sentait pas bien. Lorsque les services médicaux sont entrés dans l’avion pour soigner la personne supposée malade, une vingtaine de personnes en ont profité pour fuir par les pistes de l’aérodrome.Cet incident a contraint l’aéroport à fermer pendant plusieurs heures. 47 ont été annulés et treize autres ont dû être détournés: cinq à Barcelone, quatre à Eivissa, deux à Maó, un à Madrid et un à Valence. Son Sant Joan a rouvert au trafic aérien peu après minuit.

La déléguée du gouvernement, Aina Calvo, a assuré aujourd’hui que le vol massif de passagers à l’aéroport de Palma il aurait pu être improvisé après l’atterrissage d’urgence à Majorque, bien qu’il l’ait admis. Calvo a expliqué que la police et la garde civile ne disposent pas de « données » qui leur permettraient d’affirmer qu’il s’agit d’un « acte orchestré, planifié ou conçu à l’avance », bien qu’elle ait précisé que cette hypothèse n’est pas exclue.