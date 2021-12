Douze morts sur les routes espagnoles depuis jeudi après-midi

26/12/2021 à 23:39 CET

.

Douze personnes sont décédées en onze Des accidents de la circulation qui ont eu lieu du jeudi 23 décembre à 15h00 jusqu’à ce dimanche 26 décembre à 20h00, selon des sources de la Direction générale de la circulation (DGT).

le le jour le plus tragique était vendredi, avec cinq morts dans cinq accidents : à Avilés (Asturies), Calanda (Teruel), Villanueva de la Jara (Cuenca), Aranga et Carral (La Corogne).

le Jeudi, deux personnes sont mortes dans deux incidents à Graus (Huesca) et Palos de la Frontera (Huelva), et samedi il y a eu quatre morts dans trois accidents : deux à Fuentidueña del Tajo (Madrid) et le reste à Porcuna (Jaén) et Alicún de Ortega (Grenade)

D’autre part, ce dimanche il y avait un défunt dans un accident de la circulation à Pozuelo del Rey (Madrid).