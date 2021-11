Dove Cameron est presque méconnaissable après la transformation des cheveux

Colombe cameron, est-ce vous?

La star et chanteuse de Disney Channel était presque méconnaissable alors qu’elle faisait ses débuts aux cheveux bruns sur le tapis rouge lors du gala LACMA Art + Film 2021 à Los Angeles le samedi 6 novembre.

Cameron, 25 ans, est connue depuis des années pour ses mèches blondes platine et l’année dernière, au milieu du début de la pandémie de COVID-19, a commencé à faire pousser ses cheveux naturels plus foncés. En septembre 2020, elle a confié au site de beauté Byrdie : « Je n’ai donc pas teint mes cheveux depuis six mois, ce qui a été formidable pour moi car en tant que blonde, cette m – t nécessite tellement d’entretien, comme je suis sûr que vous le savez J’ai l’impression que mes cheveux poussent pour la première fois en deux ans, ce qui est incroyable. »

On ne sait pas si Cameron a récemment teint ses cheveux en brun. Elle a parfois présenté des perruques de différentes couleurs, notamment en tant que Mal dans The Descendants de Disney et en mars, lorsqu’elle a taquiné sur Instagram une coiffure entièrement brune. Elle est rapidement revenue à ses mèches blondes plus foncées, qu’elle arborait aussi récemment que sur une photo Instagram publiée vendredi – la veille du gala LACMA, avant de présenter sa récente transformation.