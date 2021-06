Dove Cameron explique pourquoi Powerpuff est retravaillé 10z viral

À ce stade, j’ai l’impression que le développement de Powerpuff – la version CW de Powerpuff Girls – mérite son propre documentaire qui se penche sur ce qui se passe avec les doubles bâtons de hockey HE.

Il y a quelques semaines, la nouvelle s’est répandue sur le report de la série afin de la retravailler. Peu de temps après, un script a été divulgué qui provenait prétendument du pilote. Ce script contenait quelques… euh… points d’intrigue intéressants, comme le commentaire de Harambe, menaçant de divulguer les nus de votre sœur, et hoche la tête à des questions comme « parler à grand-père malgré les différences politiques » et « ne pas porter de robe à cause de l’hétérosexualité obligatoire ».

C’était un gâchis, mais bon, c’est la CW, donc vous êtes soit dans l’état d’esprit « wtf se passe » ou « je vais m’assurer que je suis bien et ivre pour pouvoir regarder le feu de poubelle.

Le script divulgué était-il réel? Cela ressemblait certainement à quelque chose que nous verrions de la CW si Riverdale est une indication, une série que je n’ai pas regardée mais ses fans me rassurent que c’est un sacré bordel. Et des pages du script ont continué à être supprimées pour violation du droit d’auteur sur Twitter, ce qui semblerait confirmer sa validité.

Ce que nous savons de ce script Powerpuff divulgué, c’est que ce n’est PAS la cause du retard, du moins selon l’une des stars de la série. « Ils n’ont pas décidé de retravailler le pilote parce que le script a fuité. Je dois juste dire que ce n’est pas ce qui s’est passé. Nous avons dû le refaire de toute façon pour plusieurs raisons », a déclaré Dove Cameron (Bubbles—la joie et le rire) dans une interview avec Entertainment Tonight. Elle a poursuivi en disant ce qui suit :

« C’est un très gros morceau de propriété intellectuelle, et c’est très spécifique au niveau du ton. Comme bien faire les choses, rendre tout le monde heureux, et aussi s’assurer que cela se traduit. C’est tellement spécifique. Pour le moderniser et l’adapter à un tas de choses différentes qui ne vont normalement pas ensemble, c’est un peu comme une pièce de puzzle. Nous supprimons donc certains éléments et nous en remplaçons d’autres. Je pense que le script va avoir un autre coup, et ce sera juste une approche légèrement différente mais tout le reste va rester le même. – Dove Cameron via Entertainment Tonight.

Bien sûr, elle n’a pas pu donner de détails sur ce qui est et n’est pas retiré du script, mais elle a au moins pu confirmer que le script divulgué n’est pas la raison pour laquelle le pilote reçoit un autre coup.

Alors… pourquoi est-il retravaillé ?

Si vous êtes comme moi, vous avez manqué la réponse lorsqu’elle a été révélée en mai parce que vous étiez trop occupé à vous réconcilier avec Butch (des Rowdyruff Boys) révélant que Bubbles avait rompu leurs fiançailles et mis la bague en gage pour de la drogue – juste un de nombreux joyaux de ce script. C’est probablement pourquoi Cameron a ressenti le besoin d’en parler dans cette interview de Entertainment Tonight. Mais oui, en mai, Variety a rapporté que le président-directeur général de CW, Mark Pedowitz, a estimé que le script était… trop campy.

« Dans ce cas, le pilote n’a pas fonctionné. Mais parce que nous voyons qu’il y a suffisamment d’éléments là-dedans, nous voulions lui donner une autre chance. C’est pourquoi nous ne voulions pas aller de l’avant avec ce que nous avions. Tonalement, cela a peut-être semblé un peu trop campy. Cela ne semblait pas aussi ancré dans la réalité qu’il aurait pu l’être. Mais encore une fois, vous apprenez des choses lorsque vous testez des choses. Et donc dans ce cas, nous avons pensé, prenons du recul et retournons à la planche à dessin. – Mark Pedowitz via Variété.

Je ne sais pas trop quoi en penser, pour être honnête. Pour ma part, j’adorerais un camp dans une série basée sur un dessin animé où des choses comme celles-ci se produisent :

Encore une fois, je suppose que la prémisse est de savoir comment ces filles sont devenues, soupir, « vingtaine désillusionnées » ou autre chose, donc cela doit être « enraciné dans la réalité » – même si les filles sont littéralement faites de sucre, d’épices, de tout. sympa, et Chemical X.

A moins que ce ne soit plus leur histoire d’origine ?

Bien que campy ne soit pas le mot que je choisirais pour ce script divulgué, il était définitivement caricatural. J’avais l’impression qu’il essayait BEAUCOUP trop d’être « réel » en incorporant autant de commentaires et de mots à la mode que possible. Buttercup dit que Blossom est probablement déclenché par son retour à la maison. Blossom a LinkedIn et Facebook tandis que Bubbles commente Dirty Dancy pour illustrer comment elle veut faire plus qu’être une Powerpuff Girl.

C’est pour qui exactement, encore une fois ? Le commentaire de Harambe, en particulier, a amené beaucoup de personnes à se demander en quelle année le script a été écrit.

Je ne sais pas trop ce qu’il adviendra de cette tentative de rendre le script plus… réel. Quoi qu’il en soit, cette production continue d’être quelque chose qui devient de plus en plus ahurissant au fur et à mesure qu’elle dure.

Est-ce que je l’aime?

Est-ce que je le déteste ?

Suis-je fasciné par tout cela?

Qui suis-je dans ce scénario :

