Dove Cameron montre son côté félin depuis les réseaux sociaux

Prendre son côté plus sauvage, Dove Cameron, la Belle et talentueuse ancienne enfant actrice surpris des millions de personnes en posant de manière très coquette et audacieuse pour un magazine international de renom, d’origine italienne, ce qui en a fait un article important sur le camp, tout en posant incroyablement joli.

C’est vrai, à la lecture de l’interview précitée, nous avons pu nous rendre compte que cette fabuleuse fille vit pour le “camp”. En fait, elle fait plus que vivre pour ça, comme elle l’a littéralement mentionné : « Je vis, je dors, je respire, je perds la vie à cause du camp ! Le camp est mon ingrédient le plus important ! Je pense que la plupart des choses devraient être faites. avec une sensibilité de camp. Et toutes mes choses préférées ont d’excellents éléments de camp. ”

Pour être clair, nous parlons du genre de camp de Susan Sontag, pas de l’escapade estivale ou de ces sorties au la nature, et pour que vous vous sentiez un peu familier avec le terme, nous vous expliquons.

Pour commencer, en termes très généraux : le camp est une certaine manière de esthétisme. C’est une façon de voir le monde comme un phénomène esthétique. Cette voie, la voie Camp, n’est pas établie en termes de beauté, mais en termes d’artifice, de stylisation, l’essence de Camp est l’amour du non-naturel : artifice et nature. exagération.

C’est pourquoi nous l’avons vue poser avec ce style vestimentaire simple, mais élégant et super séduisant et emblématique, et entrant déjà dans les spécifications, nous mentionnons que cette tenue particulière est un design composé de pièces exclusives.

On peut voir Dove dans une veste en tweed à imprimé léopard et une minijupe avec le même imprimé léopard, mais cette fois du célèbre Valentino, en plus d’un soutien-gorge corset court Alexander Wang, son pendentif Kendall Conrad Project Zero et sa paire de logo Chanel créoles, qui sont si exclusives qu’elles ne sont pas disponibles en ligne.

Avec cette image, la belle mannequin a impressionné son public, qui chaque jour lui demande de plus en plus d’images qui lui permettent d’apprécier sa beauté et sa simplicité inégalées.