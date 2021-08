Dove Cameron ne porte que des bas et tombe amoureuse d’Internet | INSTAGRAM

L’une des actrices sorties de Disney et qui a surpris le public avec son grand changement est sans aucun doute Dove Cameron, la belle blonde qui est devenue une artiste internationale avec le succès de ses chansons et sa carrière dans le monde du cinéma en plus d’avoir l’un des comptes avec le plus de followers sur Instagram.

Cette fois, nous répondrons à votre Dernier commentaire dans son Instagram officiel, qui se compose d’un ensemble de photographies dans lesquelles elle apparaît mannequin uniquement avec des bas et rien d’autre, laissant les internautes venus la voir sans voix et ses fans qui ne s’y attendaient pas.

Les photos ont attiré beaucoup d’attention et sont presque d’atteindre le 2 millions de J’aime, un assez bon nombre, même pour une star de cinéma comme elle, ayant plus de 44 millions de followers, il en reste encore quelques-uns pour lui donner une interaction.

Aussi dans les commentaires, vous pouvez voir la grande surprise que les utilisateurs ont eu de la voir de cette manière très coquette et bien sûr avec l’un des plus beaux visages et personnages du monde du divertissement.

Il faut se rappeler que Dove a commencé sa carrière comme actrice à Disney, réussissant à participer à diverses entreprises et démontrant son excellent talent d’actrice tout en étant une jolie jolie fille qui finit par aimer la voir et avoir sa présence sur ces écrans.

Dans la description des images, il a écrit: “Bon vendredi 13 !!! C’est cette période de l’année où je vous rappelle que bien avant qu’il ne soit renommé comme malchanceux (exprès et avec des nuances importantes), il était aujourd’hui considéré comme le jour de la déesse et l’énergie féminine divine / le pouvoir / la se * ualité. J’espère que tout le monde s’est senti dans sa magie aujourd’hui ! Et sinon, déshabille-toi et danse très vite. L’énergie féminine est cool et putain de divine et nous la célébrons. tous les jours ! ! au revoir !!!. Je t’aime”, sincèrement pour les filles qui la suivent.

La saga cinématographique “Descendants” l’a montrée très sûre d’elle, mais compte tenu de son désir de continuer à grandir, elle a décidé de s’éloigner de la signature de films et de séries pour enfants/jeunes et d’opter pour d’autres opportunités d’emploi.

On ne peut nier que Dove s’est toujours distinguée par son extrême gentillesse, mais sans aucun doute, ces dernières années, elle a montré ouvertement toute la fraîcheur de sa jeunesse et la beauté de sa maturité.