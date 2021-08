Dove et The Body Shop disent « non » aux tests sur les animaux en Europe et au Royaume-Uni – WWD

LONDRES – Dove et The Body Shop s’associent pour la première fois pour exprimer leur consternation face aux changements potentiels apportés aux politiques de protection des animaux de longue date dans l’Union européenne et au Royaume-Uni

Mardi, les deux géants de la beauté annonceront qu’ils font équipe avec des organisations telles que PETA, Cruelty Free Europe et Eurogroup for Animals pour exhorter des millions de personnes à soutenir les cosmétiques sans cruauté dans l’UE et au Royaume-Uni et l’interdiction actuelle des tests sur les animaux dans la région. .

Dove et The Body Shop monteront des peintures murales dans les grandes villes d’Europe, dont Paris, Berlin et Madrid, pour encourager les gens à signer une initiative citoyenne européenne, un mécanisme permettant aux citoyens de l’UE de façonner la politique en appelant la Commission européenne à proposer de nouvelles lois. .

Les peintures murales de rue ont été conçues par Nina Valkhoff, une militante de Rotterdam, et sont destinées à sensibiliser et à créer une « connexion émotionnelle » avec la cause, selon Dove.

Comme le Royaume-Uni ne fait plus partie de l’UE, les militants demandent aux citoyens de signer la pétition de Cruelty Free International pour éliminer progressivement les expérimentations animales et d’utiliser leurs réseaux sociaux pour recruter leurs amis et leurs partisans pour qu’ils fassent de même.

Les militants appellent les gouvernements de l’UE et du Royaume-Uni à protéger l’interdiction des tests sur les animaux dans les cosmétiques.

Dove et The Body Shop mènent une campagne contre les tests sur les animaux en Europe et au Royaume-Uni Image reproduite avec l’aimable autorisation de Kristy Sparow

La question bouillonne depuis un certain temps : en août 2020, l’Agence européenne des produits chimiques, ou ECHA, a annoncé que certaines substances doivent être testées sur des animaux même si elles sont destinées uniquement à une utilisation en cosmétique.

L’ECHA soutient qu’une évaluation est nécessaire s’il existe un risque pour les travailleurs dans les usines où les produits sont fabriqués.

En août dernier, deux produits chimiques étaient destinés à l’expérimentation animale : l’homosalate filtre UV et le salicylate de 2-éthylhexyle. L’agence a demandé des tests sur les animaux pour des centaines d’autres ingrédients.

L’ECHA estime que lorsque certaines informations sont manquantes, les données des tests sur les animaux devraient être utilisées pour combler les lacunes. Les militants craignent que cela signifie de nouveaux tests sur les animaux sur des ingrédients qui sont utilisés en toute sécurité dans les cosmétiques depuis des années.

Les dernières demandes de l’ECHA vont à l’encontre des interdictions actuelles du règlement européen sur les cosmétiques concernant les tests sur les animaux, selon lesquelles les ingrédients ne peuvent pas être utilisés dans les produits cosmétiques s’ils ont été testés sur des animaux partout dans le monde.

Ces interdictions sont entrées en vigueur en mars 2013, les entreprises décidant souvent de tester leurs cosmétiques sur une peau reconstruite cultivée en laboratoire à la place. Dans le même temps, le Parlement européen a appelé à une interdiction mondiale de tous les tests sur les animaux pour les cosmétiques d’ici 2023.

Une fresque murale d’une campagne menée par Dove et The Body Shop contre les tests sur les animaux au Royaume-Uni et en Europe. Image reproduite avec l’aimable autorisation de Sebastian Reuter

“Notre ambition est de garantir que seules des méthodes non animales sont utilisées pour évaluer la sécurité des cosmétiques et de leurs ingrédients pour les consommateurs, les travailleurs et l’environnement”, a déclaré Firdaous El Honsali, directeur principal des communications mondiales et de la durabilité de Dove, dans une interview par e-mail.

« En favorisant la transition vers une recherche et des tests sans animaux dans l’UE, cette initiative citoyenne européenne a le potentiel d’épargner chaque année des millions d’animaux de tests inutiles et d’améliorer la protection de la santé humaine et de l’environnement en garantissant que les décisions de sécurité sont fondées sur les dernières connaissances scientifiques et notre boîte à outils de sécurité moderne.

El Honsali a fait valoir qu’« il est extrêmement rare que l’innocuité ne puisse être démontrée à l’aide de méthodes non animales. Dove a adopté une politique interdisant tout test sur les animaux sur ses produits partout dans le monde. »

Elle a souligné qu’Unilever a plus de 40 ans d’expérience dans l’utilisation d’approches non animales pour les tests de sécurité des produits et collabore avec 70 partenaires à travers le monde. « Il partage ouvertement son expertise et ses approches et propose de travailler avec un éventail encore plus large de parties prenantes. »

El Honsali a ajouté que les peintures murales sont censées être «un signal d’alarme. Quelle meilleure façon d’attirer l’attention qu’en exprimant notre cause à travers l’art, en utilisant ces villes comme notre toile ? Notre mission est d’amener les gens à travers l’Europe à s’arrêter et à regarder, à se sentir habilités à faire partie de l’initiative visant à apporter des changements concrets pour mettre fin à l’expérimentation animale à long terme. »

Chris Davis, directeur mondial de la durabilité, de l’activisme et de la communication d’entreprise chez Body Shop, a déclaré : et demander aux citoyens de l’UE de prendre des mesures urgentes en signant l’initiative citoyenne européenne. Nous n’arrêterons pas de nous battre jusqu’à ce que l’interdiction soit confirmée », a déclaré Davis.