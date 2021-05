Dover Street Market et Sky High Farm collaborent dans le chapitre des artistes – WWD

Dover Street Market et Sky High Farm entament le deuxième chapitre de leur projet d’un an, qui comprend une série de collaborations de produits dans diverses industries – streetwear, art, nourriture et mode.

Programmé à Frieze New York, le deuxième chapitre est lancé le 8 mai et présente des œuvres d’art existantes et originales fournies par 23 visionnaires de la communauté artistique, tels que Jeff Koons, Dash Snow Estate, Anicka Yi, Jenny Holzer, Rashid Johnson, The Gordon Parks Foundation, Maurizio Cattelan, Nate Lowman et Takashi Murakami, sur une gamme de vêtements.

Composée de T-shirts, sweats à capuche, sweatshirts, casquettes et sacs, la collection a été conçue en collaboration par Dan Colen, artiste et fondateur de Sky High Farm, et Alex Dymond, fondateur du studio multidisciplinaire Dymond, avec le soutien technique de Soba Eshima, et impression exécutée par Allen Benedikt de 12 Oz. Studio. Avec le travail de chaque artiste, chaque pièce sera ornée du logo Iconic Moon and Strawberry de Sky High, illustré par Joana Avillez.

Les vêtements se vendent entre 40 $ et 600 $, le gros entre 40 $ et 75 $.

La production a été financée avec l’aide de Gagosian, Hauser & Wirth, 56 Henry, Bortolami Gallery, 47 Canal, Moran Moran, David Zwirner, Blum & Poe et David Kordansky Gallery.

Le Artist Chapter sera vendu, à partir de samedi, via les sites DSM de New York et Los Angeles, le DSM E-shop et sur skyhighfarm.org. Dover Street Market redirigera 100% des bénéfices vers Sky High Farm, une organisation à but non lucratif travaillant dans la vallée de l’Hudson et à New York pour améliorer l’accès à des aliments frais, nutritifs et produits localement tout en investissant dans des solutions collaboratives à long terme pour lutter contre l’insécurité alimentaire. .

The Farm a invité l’American Ballet Theatre et son membre du corps de ballet Connor Holloway à organiser une sélection de danseurs de sa propre compagnie et de ses voisines pour participer à la campagne de la collection photographiée par l’artiste Jack Pierson et habillée par Jake Levy de Dover Street Market.

En partenariat avec Dover Street Market, Gagosian animera une conversation en ligne jeudi à 17 h entre Colen de Sky High Farm, Aimee Meredith Cox, professeur agrégé d’anthropologie et d’études afro-américaines à l’Université de Yale et auteur de la monographie, «Shapeshifters: Black Girls and la chorégraphie de la citoyenneté »et Hank Willis Thomas, artiste conceptuel et cofondateur de For Freedoms. Il est animé par Ora Wise, directeur exécutif de Sky High Farm. Ils discuteront du pouvoir transformateur de la création artistique, des politiques de collaboration et du rôle de l’expression créative au sein des mouvements de justice sociale. Les gens peuvent s’inscrire sur eventbrite.com.

