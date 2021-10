Doves annule des dates de tournée en raison de la santé mentale du leader Jimi Goodwin

Jimi Goodwin a remercié ses camarades de groupe pour leur compréhension (Photo : Rob Ball/WireImage)

Le groupe de rock Doves a annulé tous ses concerts à venir en raison des problèmes de santé mentale du leader Jimi Goodwin.

Le groupe de Manchester a dominé les charts avec son album de retour The Universal Want en septembre de l’année dernière et se prépare pour une tournée au Royaume-Uni et en Irlande à partir de février 2022.

Leur cinquième album a vu Goodwin retrouver les frères jumeaux Jez et Andy Williams après une interruption remontant à 2010.

Cependant, la tournée a maintenant été annulée, le groupe déclarant que même s’ils sont déçus d’avoir annulé leurs prochaines dates, les « problèmes de santé mentale » de Goodwin rendent les performances live impossibles dans un avenir immédiat.

La déclaration disait: «Nous sommes dégoûtés de devoir dire que toutes les prochaines dates de concerts de Doves doivent être annulées. Nos sincères excuses à tous ceux qui ont acheté des billets, c’est une nouvelle que nous trouvons incroyablement difficile à exprimer, sachant qu’aucune n’atténuera votre déception. Honnêtement, on le sent aussi.

« Nous devons prendre le bien-être de chacun aussi au sérieux que la musique et, malheureusement, les problèmes de santé mentale signifient simplement que jouer en direct n’est pas possible pour nous en ce moment ou dans un avenir immédiat. »

Goodwin a remercié les fans pour leur soutien depuis que Doves a annoncé son retour.

Le cinquième album du groupe est devenu numéro un l’année dernière (Photo : Gie Knaeps/.)

L’homme de 51 ans a déclaré: « Je ne suis malheureusement pas en mesure de m’engager pour les prochaines dates en direct de Doves, ce qui signifie qu’elles doivent être annulées. Ma décision de me retirer n’est pas quelque chose que j’ai pris à la légère, croyez-moi.

«Il ne faut jamais s’excuser d’avoir des problèmes de santé mentale, mais je veux dire« désolé »à tous ceux qui ont acheté des billets. Je suis vraiment reconnaissant pour la patience, l’amour et la compréhension de mes frères Andy, Jez et Rebelski.

« Je suis également incroyablement reconnaissant pour le soutien, l’amour et l’appréciation que les gens ont manifestés pour la musique de Doves au fil des ans. L’accueil reçu par The Universal Want, notre premier LP en 11 ans, nous a laissé une immense fierté. Quelle affirmation fantastique de Jez, Andy et I. Sunshine en ces temps tumultueux. Merci.’

La réunion de Doves a été motivée par une performance soi-disant unique au Royal Albert Hall en soutien au Teenage Cancer Trust en mars 2019.

Plus : Santé mentale



Le succès de la soirée a incité d’autres concerts en direct et le groupe a commencé à travailler sur un nouvel album.

Doves, en tant que forme actuelle de rock alternatif, a commencé en 1998, et trois de leurs cinq albums ont atteint le numéro un, avec leur premier Lost Souls nominé au Mercury Prize en 2000, culminant au numéro 16 et Kingdom of Rust en 2009 atteignant le numéro deux.

Ils sont surtout connus pour les 10 meilleurs singles There Goes The Fear et Black and White Town.



