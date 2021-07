Dovetail, le venture studio qui a travaillé avec des startups comme Afterpay, lève un nouveau fonds ⋆ .

Une photo des co-fondateurs de Dovetail Ash Fogelberg et Nick Frandsen

Basé à Sydney et à Auckland, Dovetail est un studio de capital-risque à service complet qui travaille en étroite collaboration avec des fondateurs qui ont une excellente idée, mais peuvent manquer de connaissances techniques. Dovetail les aide à créer des entreprises à partir de zéro, les préparant à la croissance et à davantage de financement. Fondée en 2014, les histoires à succès de Dovetail incluent Afterpay, la licorne basée à Melbourne qui est l’un des acteurs les plus en vue dans l’espace acheter maintenant, jouer plus tard, avec Klarna et Affirm.

“Les gens peuvent nous considérer comme le co-fondateur technique, responsable de la conduite et de l’exécution de la stratégie produit, de la conception et du développement de produits évolutifs”, a déclaré le co-fondateur de Dovetail, Nick Frandsen, à TechCrunch.

Dovetail lève actuellement un fonds de 10 millions de dollars australiens (environ 7,5 millions de dollars américains) qui sera utilisé pour les tours de table des séries A et B dans 15 des entreprises les plus prometteuses qui ont suivi son programme de studio de capital-risque. En tant qu’investisseur, Dovetail a émis des chèques allant de 150 000 $ à 1 million de dollars australiens.

L’un des objectifs de Dovetail est de préparer les startups à rechercher des financements auprès d’autres VCs ; les entreprises qui ont investi dans les sociétés du portefeuille de Dovetail comprennent Blackbird, Qantas et Wavemaker.

« Au moment où nous devons prendre une décision d’investissement, nous aurions travaillé en collaboration au quotidien avec eux pendant au moins trois mois avant un tour d’amorçage et 12 mois pour une série A. Cela signifie que nous sommes investir essentiellement avec l’avantage informationnel d’un co-fondateur », a déclaré Frandsen. « Un autre trait qui rend Dovetail unique est que nous partageons notre propriété dans les sociétés de notre portefeuille avec toute l’équipe. Cela renforce l’unité, le dévouement et le désir de réussir de notre équipe. »

Dovetail a commencé à travailler avec Afterpay en 2017, lorsque l’entreprise comptait moins de 40 employés. Frandsen a déclaré que les fondateurs d’Afterpay, Nick Molnar et Anthony Eisen, recherchaient un partenaire de développement de produits numériques pour créer et faire évoluer leurs applications mobiles et Web. Bien qu’ils aient tous deux une expérience approfondie des services financiers, ils venaient de milieux non techniques. C’est là que Dovetail est entré en jeu, en développant les plateformes technologiques d’Afterpay et en aidant au lancement de ses produits destinés aux consommateurs.

D’autres startups notables qui ont suivi son programme de studio d’entreprise sont la plate-forme SaaS de planification des ressources Runn; outil de facturation en un clic Marmelade; Provider Choice, une plate-forme de gestion pour les prestataires du National Disability Insurance Scheme d’Australie ; Landmarks ID, une plate-forme d’intelligence de localisation mobile conforme à la confidentialité pour les spécialistes du marketing ; et Fluenccy, un service qui aide les importateurs et les exportateurs à économiser de l’argent sur les devises.

Avant de lancer Dovetail, Frandsen et son co-fondateur Ash Fogelberg, la plateforme de démarrage, de billetterie et de paiement 1-Night, ont été acquis par TicketDirect en 2013.

Le studio de capital-risque de Dovetail est indépendant du secteur (bien qu’il possède une solide expérience dans les technologies financières, le SaaS et les marchés) et travaille avec des startups qui n’ont peut-être pas encore de produit, mais qui ont des fondateurs « ambitieux, avertis commercialement et apportant l’expertise du secteur de la domaine dans lequel ils essaient de résoudre un problème », a déclaré Frandsen.

Au moment de décider avec quels fondateurs travailler, Dovetail prend en compte la viabilité et le potentiel de croissance de leur idée. Cela inclut d’examiner dans quelle mesure les fondateurs sont bien adaptés au problème, s’il existe un potentiel de marché suffisant pour que la start-up devienne une grande entreprise et combien il y a de concurrence.

Dovetail possède une agence de produits qui sert principalement des entreprises américaines, mais son studio de capital-risque se concentre actuellement sur les startups australasiennes, avec des plans pour s’étendre en Amérique du Nord à l’avenir.

“Nous recherchons activement des industries qui sont importantes mais sous-estimées par la communauté des startups”, a déclaré Frandsen. « Nous sommes à la recherche d’idées. qui nécessitent une expérience durement acquise dans l’industrie et ne peuvent pas être facilement reproduites par des équipes de jeunes entrepreneurs en herbe.