Dovish Fed élève les contrats à terme sur actions de Wall Street à un niveau record

PHOTO DE FICHIER: Le panneau de Wall Street est photographié à la bourse de New York (NYSE) dans le quartier de Manhattan à New York, New York, États-Unis

Wall Street était sur le point d’atteindre un niveau record jeudi après avoir assuré par la Réserve fédérale que son soutien à l’achat d’obligations pour la reprise économique ne se terminera pas de sitôt.

Les contrats à terme sur E-mini sur le S&P 500 ont augmenté de 0,33% à 4 083 points, juste après un record de 4 092,75 plus tôt. Les contrats à terme sur le Nasdaq ont gagné 0,86%

Le compte rendu de la dernière réunion politique de la Fed, publié mercredi, a montré que les membres estimaient que l’économie était toujours en deçà de l’objectif et n’étaient pas pressés de réduire leurs 120 milliards de dollars d’achat d’obligations par mois.

«Tant que ce message reste cohérent et, plus important encore, unifié, cela aura une influence de plus en plus grande sur les rendements», a déclaré Derek Halpenny, responsable de la recherche pour les marchés mondiaux chez MUFG.

«C’est ce qui est essentiel sur le marché en ce moment, car les taux semblent avoir atteint un certain équilibre, et c’est ce qui encourage la performance du marché des actions. Je ne vois vraiment rien à l’horizon immédiat qui puisse bouleverser cela.

Les rendements des bons du Trésor américain ont baissé par rapport à leurs sommets de 14 mois, bien que les analystes aient déclaré que les marchés seront testés la semaine prochaine lorsque la saison des bénéfices aux États-Unis commencera.

Les données hebdomadaires sur les demandes de chômage aux États-Unis sont attendues à 12 h 30 GMT et devraient montrer que le nombre d’Américains demandant de nouvelles allocations de chômage a chuté au cours de la dernière semaine, un autre signe que l’économie se remet du COVID-19.

Le président de la Fed, Jerome Powell, prend la parole à 16h00 GMT lors d’un événement du Fonds monétaire international et il est susceptible de réitérer les perspectives accommodantes.

Il y avait peu d’informations sur les entreprises, bien que les actions de Tesla Inc aient augmenté d’environ 1% après que l’administration du président Joe Biden ait proposé une augmentation de 174 milliards de dollars des véhicules électriques.

ECB DOVISH TROP

Les actions en Europe ont également atteint des niveaux records, soutenues par l’optimisme en Grande-Bretagne quant à l’assouplissement des restrictions de verrouillage et les perspectives favorables de la Fed et de la Banque centrale européenne.

L’indice européen STOXX de 600 grandes entreprises a augmenté de 0,44%, juste après le sommet de 436,66 points atteint plus tôt dans la séance. L’indice de premier ordre FTSE 100 de Londres a augmenté de 0,4%.

«Cela semble bon car les évaluations en Europe sont bien inférieures à ce qu’elles sont aux États-Unis, il y a donc potentiellement plus d’avantages. La ligne de moindre résistance pour les marchés européens est plus élevée », a déclaré Michael Hewson, analyste de marché en chef chez CMC Markets.

« En termes de réouverture économique, il y a assez d’optimisme intégré pour le moment pour pousser les marchés un peu plus haut à partir d’ici, et la Fed a réitéré qu’elle allait rester en suspens pendant un certain temps », a déclaré Hewson.

La BCE a déclaré dans le compte rendu de sa réunion du 11 mars, publié jeudi, qu’il était important de rassurer qu’il n’y aurait pas de changement dans sa politique monétaire accommodante aussi longtemps que nécessaire.

En Asie, l’indice MSCI le plus large des actions d’Asie-Pacifique en dehors du Japon a légèrement augmenté de 0,3% dans le commerce calme. Le Nikkei du Japon a glissé de 0,3%, non aidé par les nouvelles Le gouverneur de Tokyo avait demandé des mesures d’urgence pour endiguer une flambée d’infections au COVID-19.

En devises, l’indice du dollar s’est détendu à 92,291 par rapport à son récent sommet de cinq mois à 93,439.

L’euro est resté stable à 1,1877 $, après avoir grimpé jusqu’à 1,1914 $ pendant la nuit à la suite d’une enquête étonnamment optimiste sur l’activité commerciale de l’Union européenne.

Sur les marchés des matières premières, l’or était à 1 750 $ l’once.

Les prix du pétrole ont chuté après que les chiffres officiels aient montré une forte augmentation des stocks d’essence aux États-Unis, ce qui suscite des inquiétudes quant à l’affaiblissement de la demande de brut chez le plus grand consommateur mondial de la ressource à un moment où les approvisionnements dans le monde augmentent. [O/R]

Le Brent a chuté de 29 cents à 62,87 $ le baril. Le brut américain a perdu 44 cents à 59,33 $ le baril.