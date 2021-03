« Dovizioso a 90% de chances de revenir en MotoGP »

31/03/2021 à 14h30 CEST

Andrea Dovizioso, vice-champion du monde MotoGP en 2017, 18 et 19 ans, bénéficie d’une année sabbatique à 35 ans. Le pilote italien, qui n’est pas parvenu à un accord de renouvellement pour Ducati et a quitté le championnat du monde à la fin de la saison dernière, mais toujours avec l’idée de revenir au paddock en 2022.

Parallèlement, il pratique le motocross pour ne pas perdre sa forme physique et a clôturé un test pour tester l’Aprilia à Jerez le 12 avril. Dans la première course de la saison, la moto qu’Aleix Espargaró et Lorenzo Savadori roulent maintenant a fait bonne impression et il se pourrait bien que Dovizioso puisse lier son avenir à celui de Noale. Mais ce n’est pas la seule possibilité qu’il envisage.

Son manager, Simone Battistella, a expliqué les projets du pilote Forli sur le portail «GPOne». «Les tests donnent toujours des retours, positifs ou négatifs. Je pense que dans ce cas, ils seront positifs, car au final on a déjà vu, dans cette course mais aussi l’année dernière, que l’Aprilia se porte bien et qu’elle est bien née. Je n’ai pas la moindre idée de ce qui va se passer après ce test, tout dépendra du futur projet. Comme Andrea l’a toujours dit, le projet est tout, il veut revenir, mais sous certaines conditions « .

Batistella n’exclut pas une wild card pour courir une course cette saison: « Cela peut avoir du sens au moment où vous parlez d’un projet dans lequel Andrea peut rejoindre l’équipe à l’avenir. A ce moment-là, en fonction du développement, un la semaine de fin de course pourrait donner des résultats beaucoup plus précis qu’un test. Mais il ne serait basé que sur cela », dit-il.

Le représentant italien est convaincu que Dovizioso il retournera à la classe reine l’année prochaine à plein temps. «Andrea veut revenir. Je dirais que les chances sont élevées, 90%. Ou alors j’espère. Cependant, il est encore trop tôt pour en parler, ce n’est pas une année où tous les contrats expirent, donc les choses n’avancent pas encore. Il y a suffisamment de temps pour évaluer l’intérêt des équipes. Le MotoGP est sa vie depuis 2002 et il adore ça. «