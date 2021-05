Dovizioso et Aprilia reviennent à la “ charge ” au Mugello

05/12/2021 à 12:28 CEST

Andrea Dovizioso effectue sa deuxième journée d’essais sur le circuit du Mugello avec l’Aprilia MotoGP. Hier, mardi, il pouvait à peine boucler 25 tours avant que la pluie ne force le test à s’arrêter. Après un premier test réussi dans le Circuit de Jerez – Ángel Nieto Il y a un peu moins d’un mois, le pilote Forli semble de plus en plus proche de l’équipe de Noale et tout indique qu’il pourrait même profiter d’un “ wild card ” pour courir la course de Misano avec Aprilia en septembre.

“L’avenir de Dovi est plus entre ses mains que les nôtres”, concède-t-il. Massimo rivola, PDG d’Aprilia, bien décidé à reprendre les services de l’Italien, trois fois vice-champion du monde avec Ducati, 35 ans.

Après trois jours de tests en Andalousie, Dovizioso a longuement parlé des changements ergonomiques nécessaires pour que vous vous sentiez à l’aise à l’arrière du RS-GP pour s’adapter pleinement à une machine qui cette saison montre sa progression et améliore ses résultats.