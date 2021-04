Dovizioso fait ses débuts avec l’Aprilia à Jerez

12/04/2021 à 10h39 CEST

Andrea Dovizioso, trois fois vice-champion du monde MotoGP avec Ducati et actuellement en congé sabbatique, fera ses débuts à partir de ce lundi sur le circuit de Jerez-Ángel Nieto en tant que testeur Aprilia dans un test dans lequel les réserves de quatre équipes de première classe partageront le piste avec les pilotes officiels de la Coupe du Monde MotoE.

En MotoGP, les équipes d’essais Honda, KTM, Yamaha et Aprilia rouleront sur la piste andalouse pour se préparer aux prochaines manches du Championnat du Monde de la spécialité, programmées sur le circuit portugais de Portimao, dans un premier temps, et à Jerez plus tard, a rapporté le organisation. Marc Márquez, qui réapparaît au Portugal ce week-end après près de dix mois de blessure, ne devrait pas participer au test.

Dovizioso, 35 ans, a quitté Ducati à la fin de la saison dernière après treize saisons en MotoGP Et maintenant, il mettra sur la table sa vaste expérience en tant que testeur temporaire d’Aprilia, une marque qui cette année a l’espagnol A comme pilote officiel.Leix Espargaró et l’Italien Lorenzo Savadori. En Italie, on suppose que si le test se passe bien et que la moto convainc Dovi, l’Italien pourrait revenir au championnat du monde avec Noale’s.

Plusieurs hypothèses sont envisagées, mais celles qui gagnent le plus en force sont que Dovizioso signer en tant que testeur Aprilia en 2021 et revenir en tant que partant à partir de 2022, en participant cette année à un grand prix en tant que “ wild card ”, ou que Dovizioso être déjà à la une cette année et Savadori devenir testeur.

Il est également prévu la présence dans les tests de Jerez de Dani PedrosaFinaliste du monde MotoGP trois fois et testeur KTM pendant trois saisons.

Ces sessions de formation se dérouleront sur trois jours et pour la Coupe du Monde MotoE, ce seront les deuxième et derniers tests avant le début du Championnat du Monde, avec le premier test de score inclus dans le programme de la Grand Prix d’Espagne MotoGP, qui sera joué dans Jerez du vendredi 30 avril au dimanche 2 mai dans la quatrième épreuve valable pour les championnats du monde MotoGP, Moto2 et Moto3.

La catégorie moto électrique de la Coupe du monde a effectué les premiers tests officiels début mars à Jerez, avec le Brésilien Eric Granado (One Energy Racing) en tant que grand dominateur.