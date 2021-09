Dovizioso, Morbidelli, Rossi, Bagnaia… Misano prépare sa « fête » nationale

15/09/2021 Le à 08:10 CEST Ariana Sánchez et Paula Josémaria, l’un des couples les plus en forme du moment et actuellement numéro un de la Race, ils sont enthousiasmés par l’arrivée de l’Estrella Damm Barcelona Master, un tournoi auquel ils font face avec beaucoup d’enthousiasme et où ils espèrent donner leur meilleure version. “Je pense […] More