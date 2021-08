Dovizioso reviendra en MotoGP à Misano avec Yamaha SRT

29/08/2021

Act à 12:41 CEST

Lin jarvis, manager de Yamaha en Championnat du Monde MotoGP, a confirmé ce dimanche depuis Silverstone le retour de Andrea Dovizioso MotoGP avec son équipe satellite, SRT Petronas, au départ du GP de Saint-Marin à Misano (17-19 septembre). Le pilote Forli, qui a pris un congé sabbatique après avoir quitté Ducati à la fin de la saison dernière, deviendra le partenaire de Valentino Rossi pour le reste de l’année et continuera dans l’équipe également en 2022. Il quittera son rôle de testeur de luxe chez Aprilia et occupera la place de Franco Morbidelli, qui lorsqu’il se remettra de sa blessure sera promu directement au l’équipe officielle Yamaha pour remplacer Maverick Viñales.

Jarvis a précisé que l’accord pour le retour de Dovizioso en MotoGP au sein du Sepang Racing Team a été clôturé ce week-end à Silverstone, bien qu’il s’agisse toujours d’un accord verbal : « L’accord avec Andrea n’a pas encore été signé, mais je pense qu’il reviendra cette année, à Misano, et puis il concourra également en SRT l’année prochaine & rdquor;, a déclaré le manager britannique ce dimanche.

« L’intention est que Franky (Morbidelli) devient pilote officiel dès cette moitié de saison et la suivante. Nous pourrions essayer de le faire repartir en Aragon, mais nous n’avons pas besoin de prendre plus de risques que nécessaire, donc le plus logique serait de le revoir à Misano. Oui Jacques (Dixon) termine un bon week-end, c’est sûr, nous le reverrons sur ce parcours au sommet de la Yamaha. Darryn Binder est une autre option, comme tout le monde le sait. Et il y a aussi d’autres & rdquor;, installés Jarvis.