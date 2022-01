Dow affiche un record de clôture pour le 2e jour ; boosté par les banques

Le S&P 500 a terminé légèrement plus faible après avoir atteint un plus haut historique intrajournalier. Les baisses de Tesla ont pesé sur l’indice et le Nasdaq Composite, qui ont fini en baisse de plus de 1%.

Le secteur financier enregistre un record de clôture de clôture Ford, les actions de GM augmentent alors que la bataille des camions électriques s’intensifieIndices : Dow en hausse de 0,6%, S&P 500 en baisse de 0,06%, Nasdaq en baisse de 1,3%

Le Dow Jones Industrial Average a atteint un record de clôture mardi pour une deuxième journée consécutive alors que les actions financières et industrielles se sont redressées, tandis que le Nasdaq a chuté.

Le S&P 500 a terminé légèrement plus faible après avoir atteint un plus haut historique intrajournalier. La baisse des actions des grands noms de la croissance, dont Tesla Inc, a pesé sur l’indice et le Nasdaq Composite, qui a fini en baisse de plus de 1%.

Les secteurs de l’énergie, de la finance et de l’industrie sensibles à l’économie étaient les principaux secteurs du S&P 500, les financières atteignant un plus haut historique en clôture.

Pour aider le sentiment, l’Organisation mondiale de la santé a cité de plus en plus de preuves que la variante du coronavirus provoquait des symptômes plus légers que les variantes précédentes.

Plus tôt, les données manufacturières américaines pour décembre montraient un certain ralentissement de la demande de biens, mais les investisseurs se sont réconfortés des signes d’assouplissement des contraintes d’approvisionnement.

L’indice bancaire S&P 500 a augmenté de 3,5%, son plus gros gain quotidien en pourcentage depuis environ un an.

Certains stratèges ont déclaré que les valeurs financières et d’autres actions axées sur la valeur pourraient être des leaders du marché à court terme alors que les investisseurs se préparent à des hausses de taux d’intérêt de la Réserve fédérale d’ici le milieu de l’année pour freiner l’inflation élevée. Les rendements du Trésor américain ont augmenté pour un deuxième jour de bourse.

Les investisseurs vont « punir les actions de croissance avec des valorisations élevées », a déclaré Robert Phipps, directeur de Per Stirling Capital Management à Austin, au Texas.

« C’est un moment où les actions défensives et les actions de valeur sont susceptibles de surperformer. »

L’indice de valeur S&P 500 a bondi de 1%, tandis que l’indice de croissance S&P 500 a chuté de 1%.

Le Dow Jones Industrial Average a augmenté de 214,59 points, ou 0,59%, à 36 799,65 ; le S&P 500 a perdu 3,02 points, soit 0,06 %, à 4 793,54 ; et le Nasdaq Composite a perdu 210,08 points, soit 1,33%, à 15 622,72.

La banque centrale américaine a annoncé le mois dernier qu’elle mettrait fin à ses achats d’obligations pendant la pandémie en 2022, signalant au moins trois hausses de taux d’intérêt pour l’année. Le procès-verbal de la réunion devrait être publié mercredi.

Daniel Morgan, gestionnaire de portefeuille chez Synovus Trust à Atlanta, a déclaré qu’il préférait toujours la technologie et les actions de croissance, et était optimiste que les bénéfices du quatrième trimestre pour la technologie et le secteur des puces en particulier pourraient être supérieurs aux attentes de Wall Street.

Les actions Tesla ont chuté de 4,2%, un jour après avoir bondi de plus de 13% sur des livraisons trimestrielles plus fortes que prévu.

Ford Motor Co a bondi de 11,7% après que le constructeur automobile a annoncé qu’il doublerait presque la capacité de production annuelle de son pick-up électrique F-150 Lightning brûlant à 150 000 véhicules.

Les actions de General Motors Co ont augmenté de 7,5% par jour avant les débuts publics du pick-up électrique Chevrolet Silverado, qui devrait être mis en vente au début de 2023.

Les émissions en progression étaient plus nombreuses que les baisses sur le NYSE par un ratio de 1,12 pour 1 ; sur le Nasdaq, un ratio de 1,44 pour 1 a favorisé les baisses.

Le S&P 500 a affiché 70 nouveaux plus hauts sur 52 semaines et un nouveau plus bas ; le Nasdaq Composite a enregistré 104 nouveaux sommets et 102 nouveaux creux.

Le volume sur les bourses américaines était de 11,49 milliards d’actions, contre environ 10,4 milliards en moyenne pour la session complète au cours des 20 derniers jours de bourse.

