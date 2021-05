Dow atteint des sommets historiques alors que les matières premières et l’énergie augmentent

Le Dow Jones Industrials a atteint un niveau record lundi avec l’optimisme que les taux d’intérêt resteraient plus bas plus longtemps, tandis qu’une flambée des prix des matières premières a fait grimper les parts des sociétés minières, énergétiques et sidérurgiques.

Le Dow Jones Industrial Average (.DJI) a augmenté de 7,5 points, soit 0,02%, à l’ouverture à 34785,27. Le S&P 500 (.SPX) a chuté de 4,3 points, ou 0,10%, à l’ouverture à 4228,29, tandis que le Nasdaq Composite (.IXIC) a chuté de 64,6 points, ou 0,47%, à 13687,595 à l’ouverture de la cloche.

