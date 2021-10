Dow bondit de 380 points vendredi et publie une semaine gagnante après de solides gains

Les actions américaines ont augmenté vendredi alors que les rapports sur les bénéfices du troisième trimestre meilleurs que prévu ont propulsé le Dow Jones Industrial Average à sa meilleure performance hebdomadaire depuis juin.

Le Dow Jones Industrial Average a gagné 382,20 points, soit environ 1,1%, à 35 294,76. Le S&P 500 a ajouté environ 0,8% à 4 471,37, et le Nasdaq Composite a augmenté de 0,5% à 14 897,34.

Les trois principaux indices ont clôturé la semaine en hausse et sont positifs sur le mois.

Le Dow Jones se situait à 0,9% en dessous de son plus haut historique. Le S&P 500 et le Nasdaq Composite étaient respectivement à 1,6 % et 3,3 % des records.

La saison des résultats du troisième trimestre s’est poursuivie vendredi alors que les résultats de Goldman Sachs battaient considérablement en haut et en bas. L’action bancaire a gagné 3,8% et a été la première gagnante du Dow Jones.

Le rapport stellaire est venu après les gains des autres grandes banques plus tôt dans la semaine. Les poids lourds financiers JPMorgan, Bank of America, Morgan Stanley et Citigroup figuraient parmi les entreprises dépassant les attentes.

« Les banques ont brossé un tableau solide et sain du consommateur américain », a déclaré Edward Moya, analyste de marché senior chez Oanda. « Wall Street ne peut pas devenir négatif sur l’économie après avoir vu des libérations de réserves, une modération des revenus commerciaux, une croissance mixte des prêts et un consommateur prêt à s’endetter. »

Vendredi, 80% des 41 sociétés du S&P 500 qui ont publié des résultats du troisième trimestre ont dépassé les attentes de bénéfices par action, selon FactSet. Compte tenu de ces résultats et des estimations pour ceux qui n’ont pas encore publié, le taux de croissance des bénéfices combinés du troisième trimestre pour le S&P 500 est de 30 %, selon l’analyse FactSet.

Les ventes au détail ont affiché une hausse surprise en septembre, en hausse de 0,7 %. Les économistes interrogés par Dow Jones s’attendaient à une baisse de 0,2%.

« L’environnement inflationniste et les inquiétudes concernant les chaînes d’approvisionnement n’ont pas fortement entamé les ventes au détail », a déclaré Yung-Yu Ma, stratège en chef des investissements chez BMO Gestion de patrimoine. « Les consommateurs s’acclimatent à des prix plus élevés. Jusqu’à présent, cela n’a pas entraîné de baisse significative de la demande. Mais cette volonté d’absorber des prix plus élevés n’est pas illimitée. »

Ailleurs, le bitcoin a franchi le niveau de 60 000 $, les investisseurs étant optimistes quant à la possibilité que la Securities and Exchange Commission des États-Unis approuve les premiers fonds négociés en bourse à terme bitcoin.

Le bond de la crypto-monnaie s’est ajouté au sentiment positif du marché, suggérant que la prise de risque pourrait s’accélérer. Tesla a ajouté 3% et les actions Coinbase ont augmenté de 7,9%.

