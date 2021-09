Dow chute de plus de 500 points à l’ouverture de lundi, après trois semaines consécutives de pertes ⋆ .

Image : La société Pokémon C’est en train de se produire : The Pokémon Company offre enfin au monde un moyen simple de jouer au jeu de cartes à collectionner Pokémon numériquement, en ligne et sur votre smartphone. Annoncée aujourd’hui, la nouvelle application s’appelle Pokémon TCG Live et elle ne pouvait pas arriver à un meilleur […] More