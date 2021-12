Dow et S&P clôturent à des niveaux record alors que les inquiétudes d’Omicron s’atténuent

Le Dow Jones et le S&P 500 ont clôturé à des sommets historiques mercredi grâce à un coup de pouce de détaillants comme Walgreens et Nike, alors que les investisseurs ignoraient les inquiétudes concernant la propagation de la variante Omicron

Le Dow Jones et le S&P 500 ont clôturé à des sommets historiques mercredi grâce à un coup de pouce de détaillants tels que Walgreens et Nike, alors que les investisseurs ont ignoré les inquiétudes concernant la variante Omicron qui se propage.

Le Dow Jones a maintenant augmenté de six jours de bourse consécutifs, marquant la plus longue séquence de gains depuis une série de sept séances du 5 au 15 mars de cette année.

Walgreens Boots Alliance et Nike Inc ont augmenté respectivement de 1,59 % et 1,42 % sur fond de rapports récents suggérant que les ventes des fêtes étaient fortes pour les détaillants américains.

Les données de mercredi ont montré que le déficit commercial américain pour les marchandises avait atteint son plus haut niveau jamais enregistré en novembre, alors que les importations de biens de consommation atteignaient un record, la pandémie de coronavirus ayant limité les dépenses des Américains en services.

Certaines premières études indiquant un risque réduit d’hospitalisation dans les cas d’Omicron ont apaisé les inquiétudes de certains investisseurs concernant les perturbations des voyages et ont propulsé le S&P 500 à des sommets records cette semaine.

« Le marché a commencé à reconnaître que la variante Omicron était d’une étrange manière une bonne nouvelle, car elle s’épuisera plus rapidement car elle est facilement transmissible, mais elle est moins susceptible de submerger les hôpitaux », a déclaré Jay Hatfield, fondateur et directeur général d’Infrastructure. Gestion des capitaux à New York. Pourtant, il a déclaré qu’Omicron allait sans doute être un vent contraire pendant au moins le mois prochain.

Pendant ce temps, l’indice des compagnies aériennes S&P 1500 a chuté. Delta Air Lines et Alaska Air Group ont à nouveau annulé des centaines de vols mardi alors que le décompte quotidien des infections aux États-Unis augmentait.

Trois des 11 principaux indices sectoriels S&P ont baissé, l’indice de l’énergie, le secteur des services à la consommation .SPLRCL et le secteur financier sont dans le rouge.

En règle générale, les cinq derniers jours de bourse de l’année et les deux premiers de l’année suivante sont saisonnièrement forts pour les actions américaines, connus sous le nom de « rassemblement du Père Noël ». Cependant, les acteurs du marché ont mis en garde contre la lecture excessive des mouvements quotidiens, car la période des fêtes a tendance à enregistrer certains des volumes de rotation les plus bas pouvant entraîner une action exagérée des prix.

Le Dow Jones Industrial Average a augmenté de 90,42 points, ou 0,25%, à 36 488,63, le S&P 500 a gagné 6,71 points, ou 0,14%, à 4 793,06 et le Nasdaq Composite a perdu 15,51 points, ou 0,1%, à 15 766,22.

Le S&P 500 a plongé mardi lors de la session de volume de transactions la plus faible de 2021, brisant une séquence de quatre jours de victoires consécutives.

Alors que 2021 tire à sa fin, les principaux indices boursiers américains sont sur la bonne voie pour leur troisième année consécutive de rendements annuels époustouflants, stimulés par des mesures de relance budgétaire et monétaire historiques. Le S&P 500 envisage sa meilleure performance sur trois ans depuis 1999.

L’année prochaine, l’accent sera mis sur la trajectoire de hausse des taux d’intérêt de la Réserve fédérale américaine dans un contexte de flambée des prix causée par les goulots d’étranglement de la chaîne d’approvisionnement et un fort rebond économique.

Entre autres actions, les actions de Victoria’s Secret & Co ont augmenté de plus de 12% après que le détaillant de vêtements intimes a annoncé un programme de rachat d’actions accéléré de 250 millions de dollars. Le détaillant a également déclaré avoir réalisé de fortes ventes pendant les vacances.

Le PDG de Tesla, Elon Musk, a exercé toutes ses options expirant l’année prochaine, marquant la fin de ses ventes d’actions. Ses actions ont chuté de 0,21% mais étaient toujours en voie de terminer à environ 54% pour l’année.

Le volume sur les bourses américaines était de 7,89 milliards d’actions, contre 11,15 milliards en moyenne pour la session complète au cours des 20 derniers jours de bourse.

Les émissions en progression étaient plus nombreuses que celles en baisse sur le NYSE par un ratio de 1,20 pour 1 ; sur le Nasdaq, un ratio de 1,43 pour 1 a favorisé les baisses.

Le S&P 500 a affiché 76 nouveaux sommets sur 52 semaines et aucun nouveau creux ; le Nasdaq Composite a enregistré 77 nouveaux sommets et 374 nouveaux creux.

