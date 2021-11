Dow plonge de plus de 900 points sur les craintes concernant la nouvelle variante de COVID-19

Le Dow Jones Industrial Average a clôturé en baisse de 905 points vendredi au milieu des craintes croissantes concernant la nouvelle variante COVID-19.

Alors que le Dow Jones a chuté de 2,53 %, le S&P 500 a perdu 2,27 % et le Nasdaq a glissé de 2,23 %.

Les stocks ont diminué alors que l’UE, le Royaume-Uni et Israël ont décidé vendredi d’interdire les voyages en provenance de plusieurs pays d’Afrique australe à la suite de l’émergence de la variante B.1.1.529 du coronavirus, qui présente de nombreuses mutations.

Les actions ont connu des baisses généralisées des secteurs industriels aux banques et, en particulier, les titres de voyage, y compris les compagnies aériennes, les croisiéristes et les hôtels. Les marchés asiatiques ont également ressenti un impact. L’indice Nikkei du Japon et l’indice Hang Seng de la Chine ont terminé la journée en baisse de plus de 2%. Aux États-Unis, les marchés ont été fermés jeudi pour Thanksgiving et ont fermé tôt à 13 h 00 HNE le vendredi.

Les responsables de la santé en Afrique du Sud ont déclaré jeudi que la nouvelle variante était « très différente » des souches précédentes de la maladie.

L’OMS devait se réunir vendredi pour discuter de la nouvelle variante sud-africaine, mais un porte-parole de l’organisation a déclaré que pour l’instant, la mise en œuvre d’interdictions de voyager est « mise en garde ».

