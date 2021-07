Down annonce la diffusion en direct de « Nola Town Throwdown »

Supergroupe de heavy metal de longue date VERS LE BAS, avec le chanteur Philippe H. Anselme, guitaristes Poivre Keenan et Kirk Windstein, le batteur Jimmy Bower et bassiste Pat Bruders, sera de retour sur scène le vendredi 13 août pour une expérience en personne en direct et virtuelle très spéciale.

Le bien intitulé « La chute de la ville de NOLA » aura lieu au Fillmore à la Nouvelle-Orléans, en Louisiane. Les fans peuvent assister au spectacle en personne tandis que ceux qui ne peuvent pas le faire peuvent toujours le voir en temps réel dans le confort de leur salon. Le soutien sera fourni par un comédien invité spécial Dave Colline.

commentaires Anselme: “Ça va être génial de rejouer dans notre ville natale ! Toujours un plaisir !”

Dit Keenan: “‘NOLA Town Throwdown’ c’est long à venir. Faisons-le et rendons-le épique ! Levez les marteaux !”

Ajoute Bruders: « À travers les moments difficiles et maintenant pour les bons moments, ce sera un spectacle très spécial pour tout le monde ! Nous sommes prêts à le monter et à le claquer VERS LE BAS!”

Dit Windstein: “Jouer sur scène avec mes frères dans VERS LE BAS est toujours un moment privilégié pour moi. Nous avons hâte de faire sauter le toit du Fillmore ! Être dans NOLA amène cela à un tout nouveau niveau !”

États Tonnelle: “Ça fait bien trop longtemps, vous tous ! Je ne me souviens pas de la dernière fois où nous avons joué à NOLA. Le vendredi 13 août, nous jouerons dans notre ville natale. VERS LE BAS montrez-vous tous ! De vieux amis, du bon temps et de la bonne musique lors d’une soirée superstitieuse ! Nous sommes prêts à jammer, n’est-ce pas ?”

Les billets seront mis en vente le vendredi 9 juillet à 10h00, heure centrale, via LiveNation.com pour l’événement en direct et Down-Nola.com pour le livestream. Ne manquez pas, les billets partiront vite !

Août dernier, VERS LE BAS a célébré le 25e anniversaire de son premier album classique, “NOLA”, avec un événement spécial diffusé en direct. Doublé “La chute du quart de siècle”, l’événement multi-caméras de haute production a eu lieu en utilisant une technologie de streaming de pointe pour créer une expérience de concert virtuel unique en son genre.

Plans pour certains spectacles mettant en vedette Anselme, Keenan, Windstein, Tonnelle et Bruders interpréter le disque dans son intégralité ont été écartés en raison de la pandémie mondiale. Dans son sillage, le groupe a participé au livestream.

Un membre fondateur de VERS LE BAS, Windstein a quitté le groupe en 2013 afin de se concentrer sur PIED-DE-BICHE et sa vie de famille. Il a été remplacé par Bobby Landgraf, VERS LE BASl’ancien technicien de guitare qui était auparavant dans COMPAGNIE DE MOTEUR GAHDZILLA, une tenue des années 90 comportant également Jason McMaster (JOUETS DANGEREUX, TOUR DE GUET), et HONKY.

Windstein a annoncé son retour à VERS LE BAS en 2019, le groupe confirmant un certain nombre d’apparitions en festival pour 2020 pour célébrer le 25e anniversaire de “NOLA”, qui ont depuis été annulés ou reportés en raison de la pandémie de coronavirus qui balaie le monde.

Avant le livestream d’août 2020, VERS LE BASla dernière apparition en direct de a eu lieu en août 2016 au Psycho Las Vegas festival à Las Vegas.

photo par Danin Drahos

